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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تسكين 1600 أسرة من قاطني الجيارة والسكر والليمون وحوش الغجر بوحدات مجهزة في الخيالة

إزالة التعديات
إزالة التعديات

قامت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية بجولة ميدانية تفقدية لمتابعة اعمال الازالات  الجارية  بمناطق الجيارة والسكر والليمون وحوش الغجر، بنطاق حي مصر القديمة والوقوف على اخر المستجدات ومتابعة نسب التنفيذ وتذليل كافةالصعوبات للانتهاء من أعمال الازالات.

وأكدت اثناء جولتها على أن أعمال الإزالة تجرى بشكل منظم ودون اى تعطيل حيث انها قد وجهت بضرورة الإسراع والعمل من خلال الخطة الموضوعة  وتكاتف جميع الاجهزة لنجاح تنفيذ  الاعمال والاستجابة لكافة طلبات المواطنين الذين يتم اخلائهم بالتوازي مع تسكينهم بوحدات سكنية حضارية بمشروع الخيالة بحي البساتين.

أوضحت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائبة محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أن جهود الاجهزة التنفيذية اليوم اسفرت عن هدم ٨ عقارات هدما كليا بالاضافة الى هدم ٤ عقارات هدما جزئيا حيث وصلت اجمالي العقارات خلف سور مجرى العيون الى ٥٢٠ عقارًا، تم هدم ٤٤٨ عقار هدم كليا و نقل قاطنيها البالغ عددهم ١٦٠٠ أسرة تقريبا إلى وحدات سكنية جديدة مؤثثة ومزودة بكافة الخدمات اللازمة لتوفير حياة كريمة وسكن ملائم لهم، في مشروع "الخيالة" والذي يضم ٢٢٦٨ وحدة .

ونوهت إلى بذل الجهود المضنية لاستكمال أعمال الازالات والتصدى لكل ما يعوق الاعمال لسرعة نهو الاعمال حيث تم تشكيل لجنه من ادارات الشئون القانونيه بالمنطقه الجنوبية لمحافظة القاهرة وادارة المحلات والشئون القانونية بحي مصر القديمة للتعويضات وجاري اخلاء المحلات المتبقية تمهيدا لاعمال الازالات التزاما بالجدول الزمني واستكمالا لمراحل المشروع القومى والحضارى لتطوير منطقة الفسطاط .

واشارت أن القضاء على المناطق العشوائية بالعاصمة والتي شكلت واحدة من التحديات الكبرى التي نجحت الدولة فيها تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، قدمت نموذجًا مميزًا، وتجربة فريدة في مجال إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة متكاملة الخدمات، بها وحدات لائقة كاملة التأثيث، لبدء حياة كريمة لقاطنيها ، وذلك كحق أصيل من حقوق الإنسان من خلال توفير كافة الخدمات له .

كما اضافت أن ما يجرى حاليا من ازالة المناطق العشوائية  والخطرة والغير امنة يعد تحقيقا للمساواة الاجتماعية من  منطلق أن الحق في السكن الكريم هو أحد أهم حقوق الإنسان، والتى يأتي على رأسها تحسين  جودة حياة المواطن، و العيش في منطقة لائقة وسكن كريم متوفر به جميع  الخدمات الاجتماعية و ان الدولة و كافة الاجهزة التنفيذية تولى كل الاهتمام  لهذا الملف الهام .

الجدير بالذكر حرص الدولة على نقل سكان هذه المناطق التي يتم اخلاءها الى منطقة الخيالة، والتي تعد واحدة من المشروعات الكبرى التي أقامتها الدولة كسكن بديل للعشوائيات كـ "الأسمرات ومعًا والمحروسة وأهالينا وغيرها".

ويتكون مشروع أرض الخيالة من ٤٢ عمارة سكنية أرضي و ٩ أدوار متكررة بإجمالى ٢٢٦٨ وحدة سكنية ويخدم كل عمارة ٢ أسانسير بالإضافة إلى منطقة الخدمات التى تضم (مسجد – كنيسة – مركز إسعاف – نقطة شرطة – نقطة إطفاء – مكتب بريد – مركز شباب - حديقة عامة) .

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