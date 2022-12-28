مش مصدق اللي عملوه.. رسالة أب لأولاده بعد طرده بسبب الميراث |فيديو

اشتكى محمد صادق، أحد المسنين، من معاملة أولاده بعدما طردوه في الشارع ورفعوا عليه قضية حجر واتهموه بالجنون بسبب الميراث، قائلاً إن “ولادي التلاتة متكاتفين ضدي، ومش مصدق اللى عملوه فيا، حتى أنه كنت أعتبر ابنى الدكتور عيني اللي بشوف بيها”.

وقال “صادق”، خلال لقاء ببرنامج “تفاصيل” عبر فضائية “صد البلد 2”، تقديم الإعلامية “نهال طايل”، “عمري ما اذيتهم وبعملهم اللى محدش عمله، وانا اللى جوزت ولادي وصرفت عليهم كل حاجة".

وتابع الأب الذي قام أولاده بطرده في الشارع، "بلجأ للسلف من نسيبي وولادي مش سائلين فيا انا عايز بس ايجار الشقة".

وبكى محمد صادق، قائلا “ابنى احمد قالي اثبت اننا خدنا منك فلوس، وقولت له يوم عرفة حسبي الله ونعم الوكيل عشان انا معملتش فيكوا حاجة وحشة، وراحوا لأخويا وقالوله انه انا لازم اروح مصحة عشان يثبتوا اني مجنون".

