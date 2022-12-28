أحمد موسى: تأكيدات أمريكية بحق مصر فى قضية مياه النيل

عرض الإعلامي أحمد موسى، صورة لـ الرئيس عبد الفتاح السيسي، والرئيس الأمريكي بايدن، أثناء الزيارة الاخيرة لـ أمريكا، وقال إن هذه الصورة تم تصويرها من متحدث الرئاسة السفير بسام راضي.

وأكد أحمد موسى، أن هناك تنسيق كبير جدًا بين مصر و أمريكا فى جميع المجالات، ولكن هناك أشياء لا تقال، و الخونة لا تعلم العلاقات المصرية الأمريكية.

وأضاف أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة صدي البلد، أن العلاقات قوية وهناك تنسيق كبير فى كل شئ، وأن لديه معلومة هي :" أمريكا لديها تأكيدات بحق مصر فى مياه النيل و موقفها من قضية المياه و السد، وأن مريكا تعلم أن هذه القضية قضية أمة".

ولفت إلى أن أمريكا لم تضغط على مصر فى أى مجال من المجالات، أو أى ملف، لآن مصر دولة كبيرة، ولا أحد يضغط عليها و تدير علاقاتها الخارجية بمنتهى الحكمة.