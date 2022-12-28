عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

برابط الدخول.. نتيجة المتقدمين بمسابقة الأئمة والترقية لوظائف الإدارة الإشرافية

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف

نتيجة مسابقة الأئمة .. يكثر البحث عن رابط نتيجة مسابقة الأئمة حيث وجه الدكتور المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بإعلان نتائج المسابقات على موقع بوابة الوظائف الحكومية وتسليمها إلى الوزارات المعنية لإعمال شئونها.

وصرح الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بأن عدد الناجحين في مسابقة الأئمة بلغ 548 متقدمًا، وذلك بعد أن اجتازوا الاختبارات الإلكترونية والشفوية.

للاطلاع على نتيجة مسابقة الأئمة اضغط على الرابط التالي  اضغط هنا

الترقية لوظائف الإدارة الإشرافية والسفر للخارج

في إطار خطة الوزارة التدريبية وحرصها الدائم على التطوير وصقل قدرات الأئمة علميًّا وإداريًّا وفنيًّا، على الأئمة والمفتشين( المسكنين أو المنتدبين) الذين لم يحصلوا على الدورة التخصصية التقديم على الرابط التالي اضغط هنا

علمًا بأن الحصول على هذه الدورة يعد من تاريخه شرطًا للتقدم لأي درجة إشرافية أعلى وشرطًا للإيفاد للخارج.

الأئمة مسابقة الائمة نتيجة مسابقة الأئمة مجلس الوزراء بوابة الوظائف الحكومية الإدارة الإشرافية وزارة الأوقاف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دفاتر الزواج والطلاق اتسحبت منه| مأذون "اتجوزو بسرعة" في قبضة العدالة بهذه التهمة.. القصة الكاملة

بلطجة وكارثة.. مرتضى منصور يعلن التعدي على لاعبي الزمالك داخل النادي الأهلي

تحذير من هبة قطب: مشروب موجود بكل البيوت يهدد خصوبة الرجال

كهربا يزف بشرى لعشاق الأهلي بعد قرار تجديد إيقافه

الجمهور شاف اللي محدش يتخيله .. مفاجأة في فيديو شيرين في الملهى الليلي

كله هري.. عزة مصطفى تنفعل على الهواء بسبب قيمة المدفوع لصندوق الزواج

أسعار الذهب في الكويت اليوم الأربعاء 28-12-2022

بلم 5 جنيه عشان آكل .. وفاء مكي تروي مأساة حياتها بكلمات حزينة

ترشيحاتنا

أحمد موسى يكشف مفاجأة عن آخر حلقة بـ 2022 وأول ظهور فى 2023

شاهد رد الرئيس السيسي بعد طلب شاب من ذوي الهمم اللعب بالأهلي

لأول مرة.. أسير أوكراني يكشف أسرار قوات كييف وتكتيكاتهم في الحرب

هالاند يقود تشكيل مانشستر سيتي أمام ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي

أحمد موسى: لا يوجد ضغوط أمريكية على مصر بأي ملف

محمد بسام رجل مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا فى الدوري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حماهم من شرور أنفسهم | ياسمين الخطيب توجه رسالة لـ الرئيس السيسي

حالة نادرة وبلاش تاكلوه | صفار بيض أحمر يثير دهشة رواد السوشيال

بعد رقص الملهى الليلي وظهورها الأخير.. 5 صور وضعت شيرين في مأزق

فستان من الدهب يثير الجدل على السوشيال ميديا.. سعره خرافي

فيديو

شدت شعرها على الهواء.. تفاصيل خناقة مايا دياب والمذيعة شيرين عرفة.. فيديو جراف

لماذا غضب كاظم الساهر من "حافية القدمين" في دبي؟.. شاهد فيديو

هضرب عن الطعام| وفاء مكي تنهار: عايزة أشتغل مش لاقية أصرف على أبني

خطر جديد يهدد العالم.. مرض يقضي على معظم ضحاياه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبدالرحمن

عبيد الإخوان "12"

أحمد نجم

ضرورة التيسير في الزواج

إبراهيم شعبان

صخور وأحلام 2023

عبد المعطى أحمد

ديسمبر شهر ديزني الساحر!

المستشار أسـامة الصعيدي

صندوق للأسرة في قانون الأحوال الشخصية

مني أحمد

سلطان دولة التلاوة

نهى زكريا

إنصافًا للعملة الوطنية

نهال علام

مصر قلب إفريقيا

اﻟﻤﺰﻳﺪ