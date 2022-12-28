برابط الدخول.. نتيجة المتقدمين بمسابقة الأئمة والترقية لوظائف الإدارة الإشرافية

نتيجة مسابقة الأئمة .. يكثر البحث عن رابط نتيجة مسابقة الأئمة حيث وجه الدكتور المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بإعلان نتائج المسابقات على موقع بوابة الوظائف الحكومية وتسليمها إلى الوزارات المعنية لإعمال شئونها.

وصرح الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بأن عدد الناجحين في مسابقة الأئمة بلغ 548 متقدمًا، وذلك بعد أن اجتازوا الاختبارات الإلكترونية والشفوية.

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الترقية لوظائف الإدارة الإشرافية والسفر للخارج

في إطار خطة الوزارة التدريبية وحرصها الدائم على التطوير وصقل قدرات الأئمة علميًّا وإداريًّا وفنيًّا، على الأئمة والمفتشين( المسكنين أو المنتدبين) الذين لم يحصلوا على الدورة التخصصية التقديم على الرابط التالي اضغط هنا

علمًا بأن الحصول على هذه الدورة يعد من تاريخه شرطًا للتقدم لأي درجة إشرافية أعلى وشرطًا للإيفاد للخارج.