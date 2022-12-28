أحمد موسى: مؤسسة أبو العينين والتحالف الوطني يطلقان قوافل ستر وعافية بسوهاج

أكد الإعلامي أحمد موسى، أنه بالتعاون مع مؤسسة أبو العينين والتحالف الوطنى، تم إطلاق قوافل ستر وعافية لتقديم الخدمات الصحية وتوفير السلع الغذائية بقرية أم دومة بمحافظة سوهاج.

وأضاف أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة صدي البلد، أن العائلات فى الصعيد جميعها تعلم بعض، وأنه فى الصغر كان يذهب من قريته لـ القري المجاورة.

ولفت إلى أن مؤسسة أبو العينين بالمشاركة مع التحالف الوطني، تقدم خدمات لـ المواطنين، وأن طلبات المواطنين بسيطة.

وقدم أحمد موسى الشكر لـ محافظ سوهاج طارق الفقي، على الاستجابة لـ أي طلب من طلبات المواطنين فى المحافظة، موضحًا :المحافظ بيكون سعيد وهو بيحل مشكلات المواطنين".

وأشار إلى أن ما يحدث حاليًا لم يحدث من قبل، مؤكدًا : محدش كان بيشوف المميزات اللى بتحصل حاليًا".