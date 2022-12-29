عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم| ضوابط امتحانات الثانوية العامة 2023.. وجامعة حلوان تستعد لإنشاء مركز لخدمة ذوي الهمم

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد" العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزًا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

لا يحق للطالب الراسب | التعليم تكشف ضوابط امتحانات الثانوية العامة 2023

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه لا تغيير في قواعد التقدم لـ امتحانات الثانوية العامة هذا العام ، مشددة على أن التقديم لـ امتحانات الثانوية العامة 2023 سيكون بنفس قواعد العام الماضي .

خبير: مبادرة «رفقاء قادرون باختلاف» تحمل مسميات إيجابية تحترم مشاعر تلك الفئة

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، احتفالية "قادرون باختلاف"، في نسختها الرابعة لأصحاب الهمم وذوي القدرات الخاصة بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالقاهرة الجديدة، تحت مسمى "لينا مكان".

لأول مرة.. تكليف مها غانم بالقيام بعمل رئيس جامعة أسيوط

أصدر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي قرارا بتكليف الدكتورة مها كامل غانم  نائب رئيس جامعة أسيوط لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالقيام بأعمال رئيس جامعة أسيوط بدءًا من غد الخميس 29 ديسمبر 2022 ولحين الانتهاء من إجراءات تعيين رئيس جديد للجامعة.

طلاب تعليم بورسعيد من ذوي الإعاقة يشاركون في حفل "قادرون باختلاف"

أكدت الدكتورة هالة عبد السلام وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد أن الطالبتين جودي محسن عبد الناصر المقيدة بالصف الرابع بمدرسة النور للمكفوفين وضعاف البصر وفرح حسن الكومي المقيدة بالصف الثاني بمدرسة بورفؤاد الثانوية التجارية قد مثلتا تعليم بورسعيد في حفل قادرون باختلاف الضخم المقام بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالقاهرة الجديدة، تحت مسمي "لينا مكان".

تضامنا مع "قادرون باختلاف".. جامعة حلوان تستعد لإنشاء مركز لخدمة ذوي الهمم

أكد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، على حرص كافة إدارات الجامعة على دعم الطلاب ذوى الهمم بالعديد من الأنشطة والخدمات لتوفير كافة سبل الراحة لهم، وتقديم خدمات تعليمية متميزة لفئة كبيرة منهم وتحقيق التكافؤ بين طلاب الجامعة وعدم وضع فروق عنصرية بينهم وبين غيرهم من الطلاب.

إنشاء وحدة رعاية مركزة.. أبرز أعمال تطوير مستشفيات جامعة حلوان في 2022

شهدت مستشفيات جامعة حلوان خلال عام 2022 العديد من التطوير والإنشاءات سعيا لخدمة كافة سكان منطقة جنوب القاهرة والعمل على تلبية احتياجات منتسبي الجامعة من طلاب وعاملين وأعضاء هيئة التدريس.

مجلس جامعة بني سويف يوافق على تدريب العاملين بقرية الأمل لذوي الاحتياجات

وافق مجلس جامعة بني سويف برئاسة الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، بجلسته رقم 216، على مقترح كلية علوم ذوي الاحتياجات الخاصة على عقد ورش عمل ودورات متخصصة للعاملين بقرية الأمل لذوي الاحتياجات الخاصة بمحافظة الإسكندرية، جاء ذلك بحضور نواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، وأعضاء المجلس.

اخبار التعليم وزارة التربية والتعليم وزير التعليم التربية والتعليم Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اختفاء مطرب شهير في ظروف غامضة والنقابة تبحث عنه بالمستشفيات وأقسام الشرطة

دفاتر الزواج والطلاق اتسحبت منه| مأذون "اتجوزو بسرعة" في قبضة العدالة بهذه التهمة.. القصة الكاملة

5 قرارات عاجلة في الأهلي بسبب استمرار نزيف النقاط بالدوري

الجمهور شاف اللي محدش يتخيله .. مفاجأة في فيديو شيرين في الملهى الليلي

تحذير من هبة قطب: مشروب موجود بكل البيوت يهدد خصوبة الرجال

كهربا يزف بشرى لعشاق الأهلي بعد قرار تجديد إيقافه

إيه دا | تعليق خالد الغندور على أداء الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا

ظلم .. أول تعليق من مدرب سيراميكا كليوباترا عقب التعادل أمام الأهلي

ترشيحاتنا

قادرون باختلاف.. عهد جديد يشهد ذوو الهمم بالفضل فيه للرئيس السيسي

برج العذراء .. وحظك اليوم الخميس 29 ديسمبر 2022 : مشكلة صحية بسيطة

قرار صحيح..جهاد جريشة يفجر مفاجأة بشأن إلغاء هدف سافيو أمام سيراميكا كليوباترا

مانشستر سيتي يهزم ليدز يونايتد 3-1 في الدوري الإنجليزي

مواصفات فاخرة.. سعر تويوتا كامري موديل 2023 في السعودية| صور

4 مواليد أبراج هيشتروا هدايا رأس السنة .. أنت منهم ؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

متحور يوم القيامة .. إصابة نصف مليون يوميا بالصين بفيروس جديد

يتصدر التريند.. أسعار الشاي وطرق تصنيعه تشعل السوشيال ميديا

سيدة تثير الجدل بعمل محشي ورق نتائج بدل الكرنب

متجربة وبقت أمر واقع.. حيلة جديدة من العرسان لإسقاط قائمة المنقولات الزوجية

فيديو

أبّ لكل القادرين باختلاف .. مشاهد لا تنسى للرئيس السيسي اليوم | فيديو

تفاصيل ضرب لاعبي الزمالك.. وإنجاز جديد يحققه محمد صلاح

تطورات أزمة كهربا .. تغطية خاصة من صدى البلد | فيديو

تفاصيل القبض على مأذون مزيف وسبب جملة "اتجوزوا بسرعة "

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبدالرحمن

عبيد الإخوان "12"

أحمد نجم

ضرورة التيسير في الزواج

إبراهيم شعبان

صخور وأحلام 2023

عبد المعطى أحمد

ديسمبر شهر ديزني الساحر!

المستشار أسـامة الصعيدي

صندوق للأسرة في قانون الأحوال الشخصية

مني أحمد

سلطان دولة التلاوة

نهى زكريا

إنصافًا للعملة الوطنية

نهال علام

مصر قلب إفريقيا

اﻟﻤﺰﻳﺪ