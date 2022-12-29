أخبار التعليم| ضوابط امتحانات الثانوية العامة 2023.. وجامعة حلوان تستعد لإنشاء مركز لخدمة ذوي الهمم

نشر موقع "صدى البلد" العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزًا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه لا تغيير في قواعد التقدم لـ امتحانات الثانوية العامة هذا العام ، مشددة على أن التقديم لـ امتحانات الثانوية العامة 2023 سيكون بنفس قواعد العام الماضي .

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، احتفالية "قادرون باختلاف"، في نسختها الرابعة لأصحاب الهمم وذوي القدرات الخاصة بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالقاهرة الجديدة، تحت مسمى "لينا مكان".

أصدر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي قرارا بتكليف الدكتورة مها كامل غانم نائب رئيس جامعة أسيوط لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالقيام بأعمال رئيس جامعة أسيوط بدءًا من غد الخميس 29 ديسمبر 2022 ولحين الانتهاء من إجراءات تعيين رئيس جديد للجامعة.

أكدت الدكتورة هالة عبد السلام وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد أن الطالبتين جودي محسن عبد الناصر المقيدة بالصف الرابع بمدرسة النور للمكفوفين وضعاف البصر وفرح حسن الكومي المقيدة بالصف الثاني بمدرسة بورفؤاد الثانوية التجارية قد مثلتا تعليم بورسعيد في حفل قادرون باختلاف الضخم المقام بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالقاهرة الجديدة، تحت مسمي "لينا مكان".

أكد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، على حرص كافة إدارات الجامعة على دعم الطلاب ذوى الهمم بالعديد من الأنشطة والخدمات لتوفير كافة سبل الراحة لهم، وتقديم خدمات تعليمية متميزة لفئة كبيرة منهم وتحقيق التكافؤ بين طلاب الجامعة وعدم وضع فروق عنصرية بينهم وبين غيرهم من الطلاب.

شهدت مستشفيات جامعة حلوان خلال عام 2022 العديد من التطوير والإنشاءات سعيا لخدمة كافة سكان منطقة جنوب القاهرة والعمل على تلبية احتياجات منتسبي الجامعة من طلاب وعاملين وأعضاء هيئة التدريس.

وافق مجلس جامعة بني سويف برئاسة الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، بجلسته رقم 216، على مقترح كلية علوم ذوي الاحتياجات الخاصة على عقد ورش عمل ودورات متخصصة للعاملين بقرية الأمل لذوي الاحتياجات الخاصة بمحافظة الإسكندرية، جاء ذلك بحضور نواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، وأعضاء المجلس.