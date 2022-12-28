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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مفاجأة بمعارض أهلا رمضان في المحافظات |شاهد

معارض اهلا رمضان
معارض اهلا رمضان

أكد عادل ناصر نائب رئيس الاتحاد العام للغرفة التجارية، أن معارض اهلا رمضان العام الحالي مختلفة عن العام الماضي، مضيفا أن المعارض ستكون في كل محافظات مصر. 

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وزير التموين: خمسة معارض بكل محافظة لـ أهلا رمضان ونستهدف القرى


وأضاف عادل ناصر، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، مقدم برنامج رأي عام، المذاع عبر قناة تن، مساء اليوم الأربعاء، أن رئيس الوزراء ووزراء التموين والتجارة والصناعة عقدوا اكثر من اجتماع مع الغرف التجارية لتوفير جميع السلع للمواطنين في اهلا رمضان. 


وتابع عادل ناصر نائب رئيس الاتحاد العام للغرفة التجارية، أن المعارض ستكون كثيرة وعلى حسب الكثافة في كل محافظة مصرية، لافتا إلى أن معارض اهلا رمضان تنطلق بداية يناير. 

 

بداية يناير إلى نهاية شهر رمضان


وأشار عادل ناصر نائب رئيس الاتحاد العام للغرفة التجارية، إلى أن معارض اهلا رمضان من بداية يناير إلى نهاية شهر رمضان، وبها كل السلع الأساسية والتي يحتاجها المواطن بأسعار مخفضة.

اهلا رمضان عادل ناصر اخبار التوك شو عمرو عبدالحميد الاتحاد العام للغرفة التجارية

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