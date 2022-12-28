يتصدر التريند.. أسعار الشاي وطرق تصنيعه تشعل السوشيال ميديا

تصدر الشاي تريند جوجل بعد تقرير الديلي ميل حيث يعتبر الشاي مشروبًا قديمًا له تاريخ غني ، وهو أحد أكثر المشروبات استهلاكًا على نطاق واسع حول العالم. وفقًا للأسطورة ، اكتشف الحاكم الصيني الأسطوري شينونج الشاي عن طريق الصدفة عندما سقطت أوراق نبات قريب في الماء الذي غليه.

بفضل الفوائد الغذائية للشاي ، بما في ذلك خصائصه المضادة للأكسدة ، والتي قد تساعد في تقوية جهاز المناعة ، تم استهلاك الشاي لآلاف السنين. لقد أصبح جزءًا لا يتجزأ من الطقوس الثقافية ومحبوبًا لذوقه مثل خصائصه الطبية. يعتبر الشاي الآن صناعة بقيمة 10 مليارات دولار في الولايات المتحدة وصناعة تبلغ 38.8 مليار دولار في جميع أنحاء العالم.

في حين أن هناك العديد من أنواع الشاي المختلفة ، إلا أنها تنبع جميعها من خمسة تصنيفات أساسية: الأسود ، والأخضر ، والأبيض ، والأولونغ ، و pu-erh. يعتمد التنوع على كيفية معالجة الأوراق بعد قطفها ، وفقًا لمنظمة الشاي الطازج ، وهي منظمة لمعلومات الشاي. فيما يلي نظرة على بعض أنواع الشاي الشعبية.

شاي أسود له طعم خفيف وجوز ورائحة زهرية. إنه أخف من أنواع الشاي الأسود الأخرى.

إيرل جراي: شاي أسود آخر ، إيرل جراي يحصل على نكهته من إضافة البرغموت ، وهو مستخلص البرتقال.

أولونغ: بعض الأنواع الأكثر شيوعًا من أولونغ تشمل دا هونغ باو ، دونغ دينغ ، تيجوانيين ، باوزونج ، وجين إكسوا. يعتبر الأولونج شبه مؤكسد ، لذا فهو يقع بين الشاي الأخضر والأسود من حيث قوة نكهته.

شاي الإبرة الفضية: هو أغلى شاي أبيض حول العالم. لقد كان المفضل بين السلالات الصينية المختلفة.

آسام: في حين أن العديد من أنواع الشاي تأتي من الصين ، فإن آسام هو شاي أسود ينشأ من ولاية آسام الهندية. لها نكهة كاملة وطعم سريع

شاي الإفطار الإنجليزي: هو مزيج تقليدي من الشاي الأسود مصدره آسام وسيلان وكينيا. يحتوي على نسبة عالية من الكافيين نسبيًا ، لذا فهو منشط وقوي.

ماسالا تشاي: شاي هي الكلمة الهندية للشاي. تختلف وصفات ماسالا تشاي ، ولكن بشكل عام ، يتكون الشاي من أسام أو شاي أسود آخر ممزوج بالقرفة واليانسون والهيل والقرنفل والشمر والزنجبيل والفلفل. يُمزج الشاي بالحليب لصنع مشروب كريمي حار.

ماتشا: مسحوق شاي أخضر ياباني تقليدي مصنوع من طحن أوراق الشاي الأخضر. النكهة أقوى من أنواع الشاي الأخضر الأخرى لأن المسحوق يخلط في الماء بدلاً من نقعه.

شاي الفقاعات: شاي الفقاعات نشأ في تايوان. إنه مصنوع إما من الشاي الأسود أو الماتشا الممزوج بالحليب وكرات التابيوكا ويقدم مع الثلج.

Pu-erh: نوع فريد من الشاي الأسود المخمر المصنوع تقليديًا في مقاطعة يونان الصينية. يمكن ترك Pu-erh حتى يتقدم في العمر ، مما يساعد على نضج النكهة.