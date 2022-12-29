عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

اتعود على استقبال الأهداف | شبانة يعلق على أداء محمد الشناوي

صدى البلد

 

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن الأهلي قدم مستوى جيد أمام سيراميكا كليوباترا، وهي المباراة الأفضل من بعد فترة التوقف، موجهًا اللوك لمارسيل كولر بسبب عدم جاهزية اللاعبين، كما حدث مع شادي حسين الذي كان خارج الـ18 تماما وفجأة يظهر اليوم أساسيا.

وقـال شبانة عبر برنامجه بوكس تو بوكس: "هناك حالة عدم تجانس في الخط الهجومي، بسبب عدم تثبيت التشكيل، والاصرار على سياسة التدوير، التي يتبعها مارسيل كولر".

وأبدى شبانة تعجبه من قيام كولر بالهجوم على مهاجمي الأهلي خلال المؤتمر الصحفي، وعلق قائلا: "مدرب الأهلي يقول أنه يدفع باللاعب الذي يكون معدلاته التهديفية في المران أفضل، فماذا لو كان اللاعب غير موفق في التدريبات".

وواصل: "محمد هاني كان أفضل لاعب في الأهلي اليوم، ومحمد الشناوي اعتاد على استقبال الأهداف في كل مباراة".

وتابع شبانة: "ما الذي يفعله الشناوي مع الأهلي في المباريات الأخيرة، فهل هذا أحسن حارس مرمى في مصر وافريقيا؟، هناك لاعبين مستواهم سيئ، وبعضهم مشغولين بأمور بعيدة عن كرة القدم وخارج الملعب".

وزاد:"كولر أصبح يغير مراكز اللاعبين بصفة مستمرة، شادي حسين يلعب مباراة جناح أيسر ومرة آخرى مهاجم، كما أن كولر تغييراته متأخرة، وبدأ يتحدث عن لاعبيه في المؤتمر الصحفي".

وختم: "ركلة الجزاء المحتسبة للأهلي قلة خبرة من محمدشكري، لأن الكرة كانت في طريقها للخروج تماما، وهناك ركلة آخرى فيها كلام"

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اختفاء مطرب شهير في ظروف غامضة والنقابة تبحث عنه بالمستشفيات وأقسام الشرطة

دفاتر الزواج والطلاق اتسحبت منه| مأذون "اتجوزو بسرعة" في قبضة العدالة بهذه التهمة.. القصة الكاملة

5 قرارات عاجلة في الأهلي بسبب استمرار نزيف النقاط بالدوري

الجمهور شاف اللي محدش يتخيله .. مفاجأة في فيديو شيرين في الملهى الليلي

تحذير من هبة قطب: مشروب موجود بكل البيوت يهدد خصوبة الرجال

كهربا يزف بشرى لعشاق الأهلي بعد قرار تجديد إيقافه

إيه دا | تعليق خالد الغندور على أداء الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا

ظلم .. أول تعليق من مدرب سيراميكا كليوباترا عقب التعادل أمام الأهلي

ترشيحاتنا

قادرون باختلاف.. عهد جديد يشهد ذوو الهمم بالفضل فيه للرئيس السيسي

برج العذراء .. وحظك اليوم الخميس 29 ديسمبر 2022 : مشكلة صحية بسيطة

قرار صحيح..جهاد جريشة يفجر مفاجأة بشأن إلغاء هدف سافيو أمام سيراميكا كليوباترا

مانشستر سيتي يهزم ليدز يونايتد 3-1 في الدوري الإنجليزي

مواصفات فاخرة.. سعر تويوتا كامري موديل 2023 في السعودية| صور

4 مواليد أبراج هيشتروا هدايا رأس السنة .. أنت منهم ؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

متحور يوم القيامة .. إصابة نصف مليون يوميا بالصين بفيروس جديد

يتصدر التريند.. أسعار الشاي وطرق تصنيعه تشعل السوشيال ميديا

سيدة تثير الجدل بعمل محشي ورق نتائج بدل الكرنب

متجربة وبقت أمر واقع.. حيلة جديدة من العرسان لإسقاط قائمة المنقولات الزوجية

فيديو

أبّ لكل القادرين باختلاف .. مشاهد لا تنسى للرئيس السيسي اليوم | فيديو

تفاصيل ضرب لاعبي الزمالك.. وإنجاز جديد يحققه محمد صلاح

تطورات أزمة كهربا .. تغطية خاصة من صدى البلد | فيديو

تفاصيل القبض على مأذون مزيف وسبب جملة "اتجوزوا بسرعة "

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبدالرحمن

عبيد الإخوان "12"

أحمد نجم

ضرورة التيسير في الزواج

إبراهيم شعبان

صخور وأحلام 2023

عبد المعطى أحمد

ديسمبر شهر ديزني الساحر!

المستشار أسـامة الصعيدي

صندوق للأسرة في قانون الأحوال الشخصية

مني أحمد

سلطان دولة التلاوة

نهى زكريا

إنصافًا للعملة الوطنية

نهال علام

مصر قلب إفريقيا

اﻟﻤﺰﻳﺪ