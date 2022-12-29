اتعود على استقبال الأهداف | شبانة يعلق على أداء محمد الشناوي

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن الأهلي قدم مستوى جيد أمام سيراميكا كليوباترا، وهي المباراة الأفضل من بعد فترة التوقف، موجهًا اللوك لمارسيل كولر بسبب عدم جاهزية اللاعبين، كما حدث مع شادي حسين الذي كان خارج الـ18 تماما وفجأة يظهر اليوم أساسيا.

وقـال شبانة عبر برنامجه بوكس تو بوكس: "هناك حالة عدم تجانس في الخط الهجومي، بسبب عدم تثبيت التشكيل، والاصرار على سياسة التدوير، التي يتبعها مارسيل كولر".

وأبدى شبانة تعجبه من قيام كولر بالهجوم على مهاجمي الأهلي خلال المؤتمر الصحفي، وعلق قائلا: "مدرب الأهلي يقول أنه يدفع باللاعب الذي يكون معدلاته التهديفية في المران أفضل، فماذا لو كان اللاعب غير موفق في التدريبات".

وواصل: "محمد هاني كان أفضل لاعب في الأهلي اليوم، ومحمد الشناوي اعتاد على استقبال الأهداف في كل مباراة".

وتابع شبانة: "ما الذي يفعله الشناوي مع الأهلي في المباريات الأخيرة، فهل هذا أحسن حارس مرمى في مصر وافريقيا؟، هناك لاعبين مستواهم سيئ، وبعضهم مشغولين بأمور بعيدة عن كرة القدم وخارج الملعب".

وزاد:"كولر أصبح يغير مراكز اللاعبين بصفة مستمرة، شادي حسين يلعب مباراة جناح أيسر ومرة آخرى مهاجم، كما أن كولر تغييراته متأخرة، وبدأ يتحدث عن لاعبيه في المؤتمر الصحفي".

وختم: "ركلة الجزاء المحتسبة للأهلي قلة خبرة من محمدشكري، لأن الكرة كانت في طريقها للخروج تماما، وهناك ركلة آخرى فيها كلام"