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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

"جحود الأم".. سيدة تترك طفلتها للراكبة بأتوبيس "طنطا كفر الزيات"..وأمن الغربية يحقق

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية من جهودها لكشف غموض واقعة ترك سيده طفلتها الرضيعة وتجردها من مشاعر الإنسانية بإيداع برفقه أحدي الراكبات باتوبيس بخط "طنطا_ كفر الزيات " بحجه دفع الأجرة وتركت الباص فجأة اثناء سيره بطريق العام بنطاق منطقة المعرض .

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وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديريه امن الغربية إخطارا من العميد وليد غنيم مأمور قسم شرطة أول طنطا يفيد بلاغ من مواطنة تدعى إسراء ابراهيم جبر 25 سنة ومقيمة بقرية برما دائرة مركز طنطا وتعمل بمستشفى جامعة طنطا بأنها أثناء ركوبها أتوبيس بمنطقة المعرض ارتدت أحد السيدات نقابًا وطلبت سيدة بحمل طفل حديث الولادة لدفع الأجرة لمحصل التذاكر إلا أنها سرعان ما تركت الطفلة.

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كما تم استدعاء سيارة الإسعاف لاستلام الطفلة لإيداعها أحد المستشفيات ودور الرعاية

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الواقعة كما  أمرت بإيداعها أحد دور الرعاية وتكليف المباحث الجنائية بإجراء التحريات وتفريغ الكاميرات لمعرفة أهلية الطفلة.

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