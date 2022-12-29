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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مجموعة من أبطال قادرون باختلاف: نشعر بالفخر لحضورنا هذه الاحتفالية الهامة.. فيديو

احتفالية قادرون باختلاف
احتفالية قادرون باختلاف

استضاف برنامج "مساء dmc" تقديم الإعلامي رامي رضوان، المذاع على قناة “dmc”، مجموعة من ابطال احتفالية قادرون باختلاف التي أقيمت فعالياتها اليوم بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي ونخبة من قيادات الدولة المصرية.

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وكشفت مريم النجدي أحد أبطال قادرون باختلاف أنها لأول مرة تشارك في احتفالات قادرون باختلاف ولكن لم تكن المرة الأولي التي تشارك في احتفاليات بحضور الرئيس السيسي.

ومن جانبها قال أحد الابطال المشاركين في قادرون باختلاف أنه يشعر بالفرحة العارمة للمشاركة في هذه الاحتفالية، مشيرا إلى أنه يحب الرئيس عبد الفتاح السيسي كثيراً.

وأوضح محمود أحد أبطال قادرون باختلاف أنه شعر بالفخر لمشاركته في هذه الإحتفالية العظيمة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

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