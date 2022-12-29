انخفاض كبير في أسهم بورصة أمريكا .. تفاصيل

تراجعت الأسهم الأمريكية في ختام تعاملات جلسة أمس الأربعاء بضغط من انخفاض سهم Apple، ومع ترقب المستثمرين لانطلاق عام 2023.

وفي نهاية الجلسة، تراجع مؤشر Dow Jones بنحو 1.1% أو 365 نقطة إلى 32875 نقطة. كما انخفض S&P500 بنسبة 1.2% مسجلاً 3783 نقطة، فيما تراجع Nasdaq بنحو 1.35% إلى 10213 نقطة.

وانخفض سهم Apple بأكثر من 3% في نهاية الجلسة، مسجلاً أقل مستوى في 52 أسبوعاً وسط تحديات الإنتاج التي تواجهها الشركة في الصين.

على الجانب الآخر، ارتفع سهم Tesla بنحو 3.3% لينهي تراجع دام لـ7 جلسات.

وفي سياق منفصل، أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه بداية من الخامس من يناير سيتم إلزام أي شخص يبلغ عمره عامين أو أكثر قادم من الصين أو هونغ كونغ أو ماكاو بإجراء فحص كورونا قبل يومين من موعد المغادرة.

تراجع عجز التجارة

أظهرت بيانات وزارة التجارة الأمريكية، الأربعاء، تراجع عجز تجارة السلع في الولايات المتحدة خلال نوفمبر الماضي إلى أدنى مستوى منذ ديسمبر 2020 بسبب انخفاض الواردات.

وانخفض العجز بنسبة 15.6%، وهي أكبر نسبة منذ عام 2009، إلى 83.3 مليار دولار الشهر الماضي. يمكن مقارنة الأرقام، التي لم يتم تعديلها وفقاً للتضخم، بمتوسط تقدير لعجز تم تقديره بـ96.3 مليار دولار في استطلاع أجرته "بلومبرج" للاقتصاديين.

وتراجعت الواردات بنسبة 7.6% إلى 252.2 مليار دولار، وهو أدنى مستوى في أكثر من عام. كذلك، انخفضت قيمة الصادرات بنسبة 3.1% إلى 168.9 مليار دولار.

جاء الانخفاض في الواردات على نطاق واسع، مدفوعاً بانخفاض نسبته 13% في قيمة السلع الاستهلاكية. وانخفضت أيضاً الشحنات الواردة الأخرى من السيارات والأغذية والمشروبات والإمدادات الصناعية، على غرار معظم فئات الصادرات.

بالرغم من انخفاض واردات السلع الاستهلاكية من مستوى قياسي في بداية العام الجاري، لكنها لا تزال أعلى بكثير من متوسط ما قبل الوباء. كان الأميركيون ينفقون إلى حد كبير على الخدمات بدلاً من السلع في الأشهر الأخيرة.

