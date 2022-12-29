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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في ذكراها.. قصة خلاف محسنة توفيق مع يوسف شاهين

محسنة توفيق
محسنة توفيق

يحل اليوم الخميس 29 ديسمبر، ذكرى ميلاد الفنانة محسنة توفيق، إذ ولدت بمثل هذا اليوم عام 1939، ورحلت عن عالمنا في 6 مايو عام 2019، عن عمر يناهز الـ 79 عاما. 

 

حياة محسنة توفيق 

نشأت محسنة توفيق في أسرة متوسطة الدخل، ولديها شقيقتان الأولى الإذاعية فضيلة توفيق المعروفة بـ "أبلة فضيلة"، والثانية يسرا توفيق التي كانت مغنية بدار الأوبرا المصرية.

وقدمت محسنة توفيق،،  خلال مشوارها الفني في الدراما التليفزيونية، أعمالا كبيرة أبرزها  مسلسلاتها: (ليالي الحلمية، الشوارع الخلفية، الوسيه، أم كلثوم).

وتعاونت محسنة توفيق مع كبار مخرجين الفن في مصر، فقدمت فيلم "البؤساء" مع المخرج عاطف سالم و"ديل السمكة" مع المخرج سمير سيف، وفيلمي "قلب الليل" و"الزمار" مع المخرج عاطف الطيب.

آخر عمل شاركت فيه محسنة توفيق كان مسلسل "أهل إسكندرية" عام 2014،  ولم يعرض حتى الآن على الشاشة.

 

خلاف محسنة توفيق ويوسف شاهين

وكان للفنانة محسنة توفيق عديد من المواقف فى عالم الفن ، بدأتها بتعاملها مع المخرج يوسف شاهين والذى تعاونت معه فى 3 أفلام هم “اسكندرية ليه ووداعا بونابرت والعصفور”. 

ورغم من تعاونها معه إلا أنها دخلت فى خلاف حاد معه بسبب فيلم “اليوم السادس” الذى كان من المقرر أن تقوم ببطولة الدور محسنة توفيق وبالفعل تم اختيارها وقامت بتصوير عدد من المشاهد إلا أن حلم العالمية لدى يوسف شاهين دفعه لتغييرها واستبعادها من العمل واختار الفنانة داليدا. 

اختيار داليدا كبطلة للعمل دفع محسنة توفيق الى توجيه  اللوم والعتاب ليوسف شاهين ودخلا فى خلاف حيث قالت له محسنة توفيق خلال عرض الفيلم “مش مسمحاك” 

 

محسنة توفيق والسياسة 

وكان من بين مواقفها معارضتها لعهد جمال عبد الناصر حتى أنه كان يتم عرض الأعمال عليها فى مقابل تنازلها عن مواقفها السياسية ولكنها كانت ترفض هذا الأمر. 

وقالت فى ندوة أقامها مهرجان أسوان على هامش تكريمها إنها "استبعدت من المشاركات في أعمال بسبب مواقفها السياسية"، مضيفة: "طُلب مني تغيير مواقفي السياسية، لكنني لم أفعل، فقد كنت دائما أسأل نفسي عن سبب تظاهر العمال والطلبة منذ أن كنت صغيرة، وعرفت أنهم عانوا من الضغط والكبت وسوء المعيشة، وظلت حكايات كتلك تلازمني في حياتي ودائما أنظر إلى الظروف والأوضاع وأخذ بالأسباب".

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