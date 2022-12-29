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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تأخر بالتفكير.. أحمد ناجي يبرر خطأ الشناوي في هدف سيراميكا كليوباترا

صدى البلد

أكد أحمد ناجي مدرب حراس مرمى فريق سيراميكا كليوباترا، أن لاعبي فريقه تدربوا كثيرًا على كرة الهدف الذي سجل فى مرمى محمد الشناوي حارس الأهلي بمواجهة الدوري الممتاز.

 

محمد الشناوي
وقال ناجي في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "الخطأ الذي سجل في النادي الأهلي بالدوري الممتاز، هو خطأ شائع من حراس المرمى في التعامل مع الكرات العرضية، والقرار يكون في جزء من الثانية، وقد يكون الشناوي تأخر في التفكير نوعًا ما، لكنه نجح في الإمساك بأكثر من كرة قبل مهاجمي سيراميكا".

 

وأضاف: "محمد بسام قدم مستوى جيد مع سيراميكا، وهو حارس جيد ونفس الأمر لـ عامر محمد، وكذلك الحارس الثالث علي الجابري بلقاءات الفريق بالدوري الممتاز".

 

الدوري الممتاز، وتابع: "بسام كان لديه أيضًا دور في بناء اللعب وفقًا لتعليمات الجهاز الفني بقيادة أحمد سامي، وهو من أفضل الحراس الذي تعاملت معهم في حياتي".

 

وأكمل: "لاعبو سيراميكا يتدربون بشكل رائع تحت قيادة مدرب مميز وهو أحمد سامي، وأتمنى أن يستفيدوا منه بشكل أفضل في المرحلة القادمة بالدوري الممتاز ونحتاج فقط للانتصارات من أجل اكتساب الثقة، وإدارة سيراميكا تدرك جيدا ما يقدمه الجهاز الفني".

 

ووجه ناجي رسالة لـ محمد الشناوي، وقـال: "الشناوي كان أفضل حارس في لقاء الاتحاد السكندري، والأخطاء واردة في كرة القدم، وهو تأثر بحالة الفريق، والأهلي كان متماسك في بعض الجوانب وبعض الأمور تحتاج لإصلاحها في الفترة القادمة".

الاهلي وسيراميكا كليوباترا

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تعادل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إيجابياً أمام سيراميكا كليوباترا بهدف لكل منهما ، فى المباراة التى جمعت بينهما على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات بطولة الدوري العام.


افتتح التسجيل لسيراميكا كليوباترا أحمد رمضان بيكهام فى الدقيقة 45+1 ، قبل أن يتعادل للأهلي علي معلول من ضربة جزاء فى الدقيقة 87 من زمن اللقاء.

التعادل رفع رصيد الأهلي عند النقطة 24 فى صدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز، بينما ارتفع رصيد سيراميكا كليوباترا إلى النقطة 12 فى المركز الثامن.

 

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