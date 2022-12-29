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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

هاتف قادم من شاومي للشباب ومحدودي الدخل.. مواصفات Poco C50

هاتف شاومي القادم
هاتف شاومي القادم Poco C50

كشفت تقارير أن شركة شاومي الصينية تعتزم إطلاق هاتف Poco C50 عبر علامتها التجارية الفرعية خلال الأيام القادمة، حيث يعد الهاتف من أرخص الهواتف الذكية التي سيتم إصدارها قريبا وستكون مناسبة للشباب ومحدودي الدخل. 

 

وبحسب موقع GSMArena فإن هاتف Poco C50 قد حصل على عدد من الشهادات الاعتماد منها شهادة NBTC ، كما قد حصل على موافقة BIS و FCC  منذ فترة تمهيدا لإطلاقه في 3 يناير المقبل. 

 

وسيأتي هاتف Poco C50، بشاشة من نوع IPS LCD، قياس 6.71 بوصة، وبجودة عرض HD +، تدعم معدل تحديث يبلغ 60 هرتز، مع ثقب على شكل قطرة ماء للكاميرا الأمامية، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة، ومقاوم للمياه والغبار. 

 

وسيقدم هاتف Poco C50، كاميرا خلفية رباعية، الرئيسية بدقة 48 ميجابكسل، وكاميرا واسعة بدقة 13 ميجابيكسل، مع مستشعري  بدقة 2 ميجابكسل للتصوير الماكرو، وأخرى أمامية بدقة 5 ميجابكسل لتصوير السيلفي. 

 

ويشاع أن هاتف Poco C50، سيأتي بتصميم أنيق يضم جزيرة كاميرا مربعة الشكل داخل إطار أسود يحمل شعار POCO، على غرار إصدار شاومي السابق Poco C40، يضم كاميرا رئيسية بدقة 18 ميجابكسل، مع مستشعر بدقة 2 ميجابكسل للتصوير الماكرو. 


وسيعمل هاتف Poco C50، بمعالج Mediatek MT6761 Helio A22 من شركة ميديا تيك، مع ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية تبدأ من 64 جيجابايت، مع بطارية بقوة 6000 مللي أمبير تدعم الشحن بقدرة 18 واط ، وسيتم الشحن من خلال منفذ شحن USB - C. 

      

 

 

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