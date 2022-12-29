أخبار السوشيال: خالد الغندور يفجر مفاجأة بشان أزمة كهربا.. وخبير تحكيمي يكشف عن خطأ كبير لصالح الأهلى أمام سيراميكا

نشر موقع «صدى البلد»، العديد من الموضوعات الإخبارية التي تهم الشارع المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:
ركلة جزاء.. خبير تحكيمي يكشف عن خطأ كبير لصالح الأهلى أمام سيراميكا|تفاصيل
نشر الكابتن أحمد حسن ، نجم المنتخب الوطنى السابق ، تدوينة عبر حسابه الرسمى بموقع فيسبوك .
وكتب احمد حسن " الخبير التحكيمي أحمد الشناوي: - الأهلي استحق ركلة جزاء أمام سيراميكا كليوباترا، بعد إعاقة علي معلول في الدقائق الأخيرة ".
الأهلى ليس لدية رغبة .. خالد الغندور يفجر مفاجأة بشان أزمة كهربا
أكد الإعلامي خالد الغندور ، أن النادى الأهلي ليس لدية الرغبة في عود محمود كهربا ، للمشاركة مع الفريق فى المباريات .
الأهلى ليس لدية رغبة .. خالد الغندور يفجر مفاجأة بشان أزمة كهربا
أكد الإعلامي خالد الغندور ، أن النادى الأهلي ليس لدية الرغبة في عود محمود كهربا ، للمشاركة مع الفريق فى المباريات .
مخبياها عن الناس.. ياسمين صبرى ترد على متابع سألها عن عمر بنتها|تفاصيل
ردت الفنانة ياسمين صبرى ، على سؤال أحد متابعيها لها حول حقيقة انها لديها بنت وتخفيها على الجمهور وذلك على موقع التواصل الاجتماعى “ انستجرام ” .