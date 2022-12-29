أخبار السوشيال: خالد الغندور يفجر مفاجأة بشان أزمة كهربا.. وخبير تحكيمي يكشف عن خطأ كبير لصالح الأهلى أمام سيراميكا

نشر موقع «صدى البلد»، العديد من الموضوعات الإخبارية التي تهم الشارع المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:

نشر الكابتن أحمد حسن ، نجم المنتخب الوطنى السابق ، تدوينة عبر حسابه الرسمى بموقع فيسبوك .

وكتب احمد حسن " الخبير التحكيمي أحمد الشناوي: - الأهلي استحق ركلة جزاء أمام سيراميكا كليوباترا، بعد إعاقة علي معلول في الدقائق الأخيرة ".

أكد الإعلامي خالد الغندور ، أن النادى الأهلي ليس لدية الرغبة في عود محمود كهربا ، للمشاركة مع الفريق فى المباريات .



أكد الإعلامي خالد الغندور ، أن النادى الأهلي ليس لدية الرغبة في عود محمود كهربا ، للمشاركة مع الفريق فى المباريات .



ردت الفنانة ياسمين صبرى ، على سؤال أحد متابعيها لها حول حقيقة انها لديها بنت وتخفيها على الجمهور وذلك على موقع التواصل الاجتماعى “ انستجرام ” .