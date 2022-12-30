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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

تكريم الدكتور رمضان عبدالرازق بقطعة من كسوة الكعبة والروضة لإسهاماته الدعوية بالمملكة

تكريم الدكتور رمضان
تكريم الدكتور رمضان عبدالرازق

كرم الدكتور عبد الله فدعق الكاتب والعالم الإسلامي المعروف، الدكتور رمضان عبدالرازق عضو اللجنة العليا للدعوة الإسلامية بمشيخة الأزهر الشريف بقطعة من كسوة الكعبة المشرفة وقطعة من الروضة الشريفة، نظرًا لإسهاماته الدعوية بالمملكة العربية السعودية.

ويذكر أن التكريم كان بصحبة نخبة من علماء الحرم المكي والحرم النبوي.

ثلاثة من أداها كانت أفضل عبادة عند الله

وكشف الدكتور رمضان عبدالرازق عضو اللجنة العليا للدعوة بالأزهر، في وقت سابق، عن 3 شروط من يفعلها يصبح ممن أدوا أفضل عبادة لهم عند الله، موضحاً من خلال مقطع فيديو بثه من خلال صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أن كل إنسان منا يعيش في سباق ينبغي أن يكون عمله فيها قائما على هذه الثلاث.

وبين أن هذه الشروط الثلاث هي:

1- الإيمان: يقول تعالى:"مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً".

2- الإخلاص : يقول تعالى:"وَمَآ أُمِرُوٓاْ إِلَّا لِيَعْبُدُواْ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ حُنَفَآءَ".

3- موافقة السنة : كل عمل هتعمله يكون على سُنة سيدنا النبي يقول تعالى:"يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ ۖ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا".

4 أعمال تحجب صاحبها عن القبول عند الله

فيما كشف الدكتور رمضان عبدالرازق عضو اللجنة العليا للدعوة بالأزهر الشريف، عن 4 أعمال تحجب صاحبها عن القبول عند الله تبارك وتعالى مهما فعل من الصالحات.

وقال عبدالرازق في مقطع فيديو بثه عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: “هناك 4 أعمال تجعل أعمال هؤلاء الأربعة غير مقبولة ولا ترفع مع أعمال العباد مهما فعلوا من الصالحات”،  مشيرا إلى أن هذه الأربعة هي: "إدمان خمر أو مخدرات، عاق لوالديه، قاطع رحم، مشاحن متخاصم".

واستدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم:"إن الله ليطلع في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن"، محذرا إياك وشرب الخمر وعقوق الوالدين وقطيعة الرحم، والخصام. 

رمضان عبدالرازق اللجنة العليا للدعوة الإسلامية الدكتور عبد الله فدعق العالم الإسلامي الروضة الشريفة كسوة الكعبة

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