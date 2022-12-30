استشهاد شرطيين وإصابة 14 أخرين في اشتباكات مع تكفيريين بالإسماعيلية| تفاصيل

استشهد رقيب شرطة ومجند وأصيب 14 أخرون، في اشتباكات بين مسلحين وقوات أمن متمركزة بكمين ثابت بمحيط مسجد الصالحين، في شارع شبين الكوم بالإسماعيلية.

وكشف هيئة الإسعاف بالإسماعيلية، في بيان رسمي، عن تلقيها بلاغا من غرفة عمليات المحافظة بوقوع اشتباكات بين عناصر تكفيرية مع قوات أمن متمركزة بمحيط مسجد الصالحين بشارع شبين الكوم، ووقوع قتلى ومصابين.

وعلى الفور تم الدفع بـ 14 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث، وتبين استشهاد رقيب شرطة ومجند وإصابة 14 أخرين من قوات الأمن، بالإضافة إلى مقتل مواطن وعنصر تكفيري جراء الاشتباكات.

تم نقل المصابين إلى المجمع الطبي 30 يونيو، وتباشر جهات الرسمية التحقيق في الحادث الأليم.