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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

البنك الأهلي يوجه صدمة لـ الزمالك.. تفاصيل

الزمالك ضد البنك
الزمالك ضد البنك الأهلي

حسم أشرف نصار، رئيس نادي البنك الأهلي، مصير لاعبي الفريق أحمد ياسين ومحمد هلال اللذين ارتبط اسمهما بالرحيل إلى الزمالك في شهر يناير المقبل.

رئيس البنك الأهلي يحسم الموقف النهائي من بيع أحمد ياسين وهلال 

وعن موقفه من بيع أحمد ياسين ومحمد هلال، ثنائي الفريق الأول لكرة القدم، إلى الزمالك خلال الميركاتو الشتوي: قال أشرف نصار في تصريحات عبر برنامج “الريمونتادا” على قناة “المحور”: "لن نستغنى عن أي لاعب في صفوف فريقنا خلال الميركاتو الشتوي".

وعن صفقات الفريق المقرر إبرامها في شهر يناير، قال: "مفيش وقت نقعد مع كابتن حلمي طولان، لسة، هنحدد معاه جلسة ونشوف احتياجاته ونحاول نوفرها".

وحقق البنك الأهلي فوزه الأول مع مدربه حلمي طولان بالتغلب على المقاولون العرب بنتيجة (2-1)، مساء أمس الجمعة، في الجولة العاشرة للدوري الممتاز.

اشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي البنك الاهلي الزمالك أحمد ياسين محمد هلال

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