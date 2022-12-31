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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ثقافة

المركز القومي للترجمة يحتفي بذكرى رحيل جابر عصفور

صدى البلد

صدرت عن المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي، الطبعة العربية من كتاب "دليل القارئ إلى النظرية الأدبية المعاصرة" من تأليف رامان سيلدن، بيتر ويدوسون وبيتر بروكر، ومن ترجمة جابر عصفور وحسام نايل، ومن تقديم محمد عناني.

في تقديم الكتاب بقلم الدكتور محمد عناني: "يقدم الكتاب إلى القارئ نبذة موجزة عن أهم ملامح ما يسمى بالنظرية الأدبية الحديثة أو المعاصرة، وإذا شئنا التعميم وإن تضمن قدرًا من التبسيط، قلنا إن النظرية الحديثة نشأت في دراسة اللغة من منظور جديد يتجاوز المناهج التقليدية المستمدة من تراث اللغات الكلاسيكية كاليونانية واللاتينية، بل العربية، وكانت تنحصر في النحو وفي دلالة الألفاظ".

وتقوم هذه المناهج على ما يسمى بالرموز اللغوية، أي إحالة كل لفظ إلى ما يرمز إليه في العالم الخارجي ومن ثم أصبح المدخل شبه الأوحد للدراسة اللغوية مدى دقة العلاقة بين اللفظ وما يرمز إليه ومدى الصواب في الإشارات الحقيقية (أي الحرفية) أو المجازية (أي المستعارة) والعلاقات المفترضة فيما بينهما استنادًا إلى المنطق الأرسطي، والإصرار على ثبات معان معينة، والابتعاد عن التأويل، وعن التشكيك في ثبات معاني الألفاظ مادية كانت أو مجردة.

ويستطرد الدكتور محمد عناني: "كان سوسير عالم اللغة السويسري أول من طالب بفصل العلاقة بين الألفاظ وما تحيل إليه خارج اللغة؛ إذ كان يرى أن لكل لغة نظامًا فكريًا متكاملاً يمكن استشفافه في أي نص من النصوص ومن ثم نشأ علم العلامات أو السيمياء أو السيميوطيقا الذي يعني الدراسة المنهجية للنص باعتباره مجموعة من العلامات التي يشرح بعضًا، ما دامت العلامة تجمع بين الدال والمدلول معًا".

ويختتم تصديره للكتاب: "أخيرًا أرحب بقارئ هذه الطبعة، التي أبدع ترجمتها جابر عصفور، الرجل العظيم، الذي وهب حياته للثقافة، وآمن بأن الترجمة قاطرة التقدم، وكان له الفضل بعد الله في إنشاء المركز القومي للترجمة وكل كتاب يصدره المركز ذكر باق له".

المؤلفون هم رامان سيلدن، أستاذ اللغة الإنجليزية بجامعتي لانكستر وبوليتكنيك سندرلاند، له عدد من الأعمال نذكر منها: "النقد والموضوعية"، "ممارسة النظرية وقراءة الأدب" و"نظرية النقد".

بيتر ويدوسون، أستاذ اللغة الإنجليزية في جامعات ميدلسيكس وبرايتون وجلوستر، ومن أهم أعماله (دليل بالجريف للأدب الإنجليزي).

فيما أن بيتر بروكر، أستاذ فخري في قسم الثقافة والسينما والإعلام في جامعة نوتنجهام بالمملكة المتحدة، ومن أحدث أعماله: "معجم النظرية الأدبية والثقافية، روتليدج "مترجم الكتاب.

الدكتور جابر أحمد عصفور، أكاديمي مصري، وأستاذ النقد الحديث بكلية الآداب بجامعة القاهرة"، مؤسس المركز القومي للترجمة، وزير ثقافة مصر الأسبق، أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، مدير المركز القومي للترجمة الأسبق، عضو المكتب التنفيذي بالمجلس القومي للمرأة سابقا، عمل أستاذًا للأدب العربي الحديث في جامعات عربية وأوروبية وأمريكية.

وأصدر في مجال النقد الحديث و الدراسات الأدبية والدراسات الفكرية أكثر من 50 كتابًا من أحدثها: "التنوير والدولة المدنية"، "تحديات الناقد المعاصر"، "الثقافة والحرية" و"معركة الحداثة"، كما أن له عدد كبير من الأعمال في الترجمة نذكر منها: "تيارات نقدية محدثة"، "الخيال والأسلوب والحداثة".

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جوائز الأدبية

 

ونال عددًا كبيرًا من الجوائز العلمية والأوسمة نذكر منها: "جائزة النيل في الأداب: مصر 2019"، وسام المكافأة الوطنية بدرجة قائد من ملك المغرب 2010، وجائزة الدولة التقديرية في الآداب 2009، وجائزة العويس الثقافية في حقل الدراسات الأدبية والنقدية 1997، الوسام الثقافي التونسي من رئيس جمهورية تونس 1995.

أما عن المترجم حسام نايل، فهو أكاديمي ومترجم مصري، أستاذ مساعد النظرية الأدبية و النقد الحديث بالمعهد العالي للنقد الفني، أكاديمية الفنون بالقاهرة، وله عدد كبير من الأعمال في النظرية الأدبية والنقد الحديث نذكر منها: "دروس التفكيك: الإنسان والعدمية في الأدب المعاصر"، "التصوف والتفكيك: درس مقارن بين أبن عربي ودريدا" و"ضد التفكيك".

من أهم الجوائز التي حصل عليها: "جائزة رفاعة الطهطاوي"، "جائزة اتحاد الكتاب"، "جائزة الدولة التشجيعية"، و"جائزة الشارقة للإبداع العربي".

جابر عصفور المركز القومي للترجمة محمد عناني السيميوطيقا اللغة الإنجليزية الدكتور جابر أحمد عصفو جامعة القاهرة المجلس الأعلى للثقافة

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