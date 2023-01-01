عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أوفر وأجمل.. طريقة عمل كيلو من الكريمة اللباني بـ 20 جنيه

صدى البلد

تعد الكريمة اللباني من أفضل الأشياء التي تعطي نكهة مميزة الاطعمة خلال طهيها ولكن زاد سعرها بشكل كبير لذلك نقدم لكي طريقة عمل الكريمة اللباني.

 

المكونات
كيلو غرام من اللبن كامل الدّسم. 
كوب من الماء المثلّج.
مكعّبات من الثّلج.

طريقة التّحضير 
نضع اللبن في قدر على نار عالية، ونتركه إلى أن يغلي.
نرفع القدر عن النار ونتركه جانباً لمدّة ثلاث دقائق.
نضع الماء المثلج ومكعبات الثلج في وعاء عميق، ونضع فوقهما وعاءً آخر فارغاً. 
نسكب اللبن المغليّ في الوعاء الفارغ، بحيث يكون ملامساً للبرودة. 
نخفق الّلبن بالمضرب الكهربائي لمدة سبع دقائق فتظهر لنا كريمة ذات قوام طري.
نضع الكريمة في الثلاجة لمدّة ساعتين. 
نخرج الكريمة من الثلاجة ونكرّر عملية الخفق مرةً أخرى لمدّة خمس دقائق فتنتج طبقة رقيقة فوق الكريمة، نزيلها بالملعقة ونتخلّص منها، ونستمرّ بالخفق حتّى تتكوّن كريمة قوامها يشبه الزّبدة.
نستخدم الكريمة النّاتجة لتحضير أطباق مختلفة منها، أو يمكننا حفظها في الثّلّاجة لمدّة خمسة أيام فقط

الكريمة اللباني الكريمة كريمة الماء المثلج كوب من الماء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل 560 جنيهًا|تراجع تاريخي لـ الذهب أول السنة الجديدة وعيار 21 الآن مفاجأة

كشف ملابسات فيديو ممارسة شاب وفتاة أعمالًا منافية للآداب في الطريق العام

الدولار بـ 23 جنيهًا والذهب أقل من 1000.. 3 مفاجآت تسعد المصريين

العلاوات الخمس.. حكم تاريخي ينتظره أصحاب المعاشات.. والزيادة 80%

قرار جديد من عبد الله السعيد بعد مفاوضات الزمالك

رغم الخسارة أمام غانا.. بشرى سارة لجماهير الأهلي عن عودة نجم خط الوسط

فسق وفجور وفعل فاضح .. اتهامات الشاب والفتاة بطليّ فيديو كوبري الساحل

خبيرة أبراج : الأسد الأكثر حظا عاطفيا في 2023.. وهذه نصيحتي لمواليد العذراء

ترشيحاتنا

ترقب عالمي.. رونالدو يصل السعودية اليوم للانضمام إلى النصر

الجملى بـ 100 جنيه| أسعار اللحوم البلدي والمجمدة بالأسواق ومنافذ الزراعة

بسبب تصرفاتها الاستفزازية.. رئيس كوريا الجنوبية يدعو الجيش للانتقام من بيونج يانج

أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم 1 - 1 - 2023| فيديو

طالب بالإعدادية يبتكر مشروع تربة بديلة للزراعة من المخلفات الورقية.. تفاصيل

مصطفى محمد في مهمة جديدة مع نانت أمام أوكسير في الدوري الفرنسي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مواقف لا تنسى في سيرة أتاتورك.. أغلق المدارس الإسلامية ومنع لغة القرآن

سعر خيالي.. جاكت محمد رمضان يثير الجدل بحلقة مني الشاذلي في رأس السنة

بملابس بديعة مصابني.. سمية الخشاب تهنئ متابعيها بالعام الجديد

شاهد.. أحفاد هيفاء وهبي في الاحتفال برأس السنة

فيديو

بعد خلاف 5 سنوات.. قصة الصلح بين أصالة وإليسا في السعودية

شفاف وقصير وملاية لف.. إطلالات غريبة ظهر بها النجوم في 2022 |فيديوجراف

بعد سوء التفاهم.. أصالة ترقص مع إليسا في ليلة رأس السنة

إنقاذ حياة الآلاف .. تفاصيل نجاح أول زراعة رئة في مصر |تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المفتاح والسر فى العام الجديد

إلهام أبو الفتح

يا رب.. 2023 سنة سعيدة

الدكتور محمد داود

كيف نستشرف المستقبل لعام جديد؟!

النائبة عفاف زهران

قرارات البنك المركزي والممارسات غير المشروعة على الدولار

كريمة أبو العينين

ولنقل وداعًا

إسلام كمال

قراءة خاصة لأخطر حكومة في تاريخ إسرائيل

نجاة عبدالرحمن

عبيد الإخوان "12"

أحمد نجم

ضرورة التيسير في الزواج

اﻟﻤﺰﻳﺪ