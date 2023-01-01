أوفر وأجمل.. طريقة عمل كيلو من الكريمة اللباني بـ 20 جنيه

تعد الكريمة اللباني من أفضل الأشياء التي تعطي نكهة مميزة الاطعمة خلال طهيها ولكن زاد سعرها بشكل كبير لذلك نقدم لكي طريقة عمل الكريمة اللباني.

المكونات

كيلو غرام من اللبن كامل الدّسم.

كوب من الماء المثلّج.

مكعّبات من الثّلج.



طريقة التّحضير

نضع اللبن في قدر على نار عالية، ونتركه إلى أن يغلي.

نرفع القدر عن النار ونتركه جانباً لمدّة ثلاث دقائق.

نضع الماء المثلج ومكعبات الثلج في وعاء عميق، ونضع فوقهما وعاءً آخر فارغاً.

نسكب اللبن المغليّ في الوعاء الفارغ، بحيث يكون ملامساً للبرودة.

نخفق الّلبن بالمضرب الكهربائي لمدة سبع دقائق فتظهر لنا كريمة ذات قوام طري.

نضع الكريمة في الثلاجة لمدّة ساعتين.

نخرج الكريمة من الثلاجة ونكرّر عملية الخفق مرةً أخرى لمدّة خمس دقائق فتنتج طبقة رقيقة فوق الكريمة، نزيلها بالملعقة ونتخلّص منها، ونستمرّ بالخفق حتّى تتكوّن كريمة قوامها يشبه الزّبدة.

نستخدم الكريمة النّاتجة لتحضير أطباق مختلفة منها، أو يمكننا حفظها في الثّلّاجة لمدّة خمسة أيام فقط