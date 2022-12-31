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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حظر دخول جميع المسافرين | قرار عاجل في المغرب يخص الصين

المغرب - علم
المغرب - علم

أعلنت وزارة الشؤون الخارجية المغربية، اليوم السبت، أن السلطات قررت منع جميع المسافرين القادمين من الصين من الدخول إلى الأراضي المغربية؛ ابتداء من 3 يناير المقبل، وذلك على ضوء تطور جائحة كوفيد 19 هناك.

وأوضحت الوزارة - في بيان اليوم - أن المغرب تابع عن كثب، خلال الأسابيع الأخيرة، تطور جائحة كوفيد في الصين، وعلى ضوء تطور الوضع وبناء على اتصالات مع الطرف الصيني، وبهدف تفادي موجة جديدة من العدوى في المغرب وكل تداعياتها، فقد قررت السلطات المغربية منع جميع المسافرين القادمين من الصين، "أيا كانت جنسيتهم"، من الدخول إلى التراب المغربي.


وأكدت الوزارة أن هذا الإجراء استثنائي، وسيتم تطبيقه ابتداء من 3 يناير 2023 وحتى إشعار آخر،
وشدد المغرب على أن هذا الإجراء لن يؤثر - بأي حال من الأحوال - على الصداقة القوية القائمة بين الشعبين والشراكة الاستراتيجية بين البلدين، التي يظل المغرب متشبثا به بشدة. 

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