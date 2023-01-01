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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هاجر أحمد وزوجها يستقبلان العام الجديد في الأراضي المقدسة

هاجر احمد وزوجها
هاجر احمد وزوجها

شاركت الفنانة هاجر أحمد، صورًا برفقة زوجها عبر حسابها على انستجرام، وظهر الثنائي وهما يؤديان مناسك العمرة في الأراضي المقدسة مع بداية العام الجديد.

ونشرت هاجر، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "لبيك اللهم لبيك ..لبيك لا شريك لك لبيك.. اللهم اني أستودعك نفسي وأولادي وأهلي ومن أحببت فيك فأحفظني بحفظك وأحفظهم يا من لا تضيع لديه الودائع.. اللهم رضاك وچنتك.. كل عام وأنتم إلى الله أقرب".

يذكر أن آخر أعمال هاجر أحمد فيلم "زومبي" أمام علي ربيع، والفيلم بطولة على ربيع، حمدي الميرغني، كريم عفيفي، هاجر أحمد، ويزو، محمد أوتاكا، عارفة عبد الرسول، محمد محمود، بسنت أحمد صيام، وليد أبو المجد وضيف الشرف عمرو عبد الجليل، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وإخراج عمرو صلاح.

وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي رومانسي وكوميدي لايت، ويرتبط علي ربيع بالفنانة هاجر أحمد عاطفيًا ضمن الأحداث، وتجمعهما قصة حب ولكنهما يتعرضان لمشاكل واعتراض من قبل أهل هاجر أحمد، بسبب وظيفة علي ربيع، حيث يعمل كمطرب شعبي، ما يجعلهما يدخلان في صراع خاصة بعد ظهور الزومبي ومصاص الدماء ضمن الأحداث.

 

IMG_٢٠٢٣٠١٠١_٢١١٨٠٩
IMG_٢٠٢٣٠١٠١_٢١١٨٠٩
هاجر احمد اداء مناسك العمرة رفقة زوجها العام الجديد فيلم زومبي

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