الأهلي يتسبب في أزمة داخل اتحاد الكرة.. تفاصيل

اكد عامر حسين عضو مجلس ادارة اتحاد الكرة، انه سوف يواجه أزمة في الفترة المقبلة بسبب تعديل المباريات.

كما أكد أنه سيتحرك في ملف تعديل المباريات بمجرد معرفة اجندة الكاف والاتحاد الدولي لكرة القدم، بعد قرار مشاركة الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية المقررة في المغرب مطلع فبراير المقبل، كونه وصيف دوري أبطال إفريقيا.

وقال حسين لبرنامج الماتش مع هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: "منتظر ان يحدد الاتحاد الافريقي موعد مباراة الأهلي أمام القطن الكاميروني بدور المجموعات، وسوف اتحرك في ملف تعديل المباريات، بعدما معرفة اجندة الكاف والاتحاد الدولي، الاجندة في اول الموسم لم يكن هناك اي شيء عن مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية.

واردف: بمجرد تحديد الميعاد البديل من الكاف لمباريات الأهلي بدوري الأبطال، سأضع تصور مباريات الموسم المحلي.

واشار: لا احب ان اضغط الاندية ولكن اذا لم اضغط مباريات الدوري ستطول المسابقة، اذا ضغطنا المباريات الجميع يشتكي، واذا لم نضغطها يسخرون من اننا ننهي المسابقة بعد اوروبا، لا احد يعجبه شيء، ولذلك سوف ننفذ الافضل.