بدل فاقد إلكترونيا.. كيفية ترخيص السيارة الملاكي 2023

يبحث عدد كبير جدا من المواطنيين عن رسوم تجديد رخصة السيارة عام 2023، وذلك بعد وجود انفراجة بالأسعار وانخفاض مصاريف الترخيص بسبب إلغاء شراء حقيبة الإسعافات الأولية والطفاية والمثلث العاكس، للترخيص لمده تتراوح من سنه الي 3 سنوات للملاكي.

ويقدم موقع صدى البلد الإخباري، كيفية تجديد ترخيص السيارة الملاكي لعام 2023.



تعديل رسوم امان بوحدات المرور

تكاليف رسوم طفاية الحريق وحقيبة الإسعافات الأولية والمثلث العاكس،رسوم شركة أمان بالمرور، الملاكى يتم سداد 190 جنيه بدلا من 1040 جنيه، وبالنسبة للنقل يتم سداد 200 جنيه بدلا من 1705، وتباع حقيبة الإسعافات والمثلث داخل جميع وحدات المرور بمبلغ (160 جنية) فقط.

ترخيص سياره

خطوات استخراج بدل فاقد رخصة السيارة إلكترونيا

تتضمن عملية استخراج بدل فاقد رخصة السيارة مجموعة من الخطوات البسيطة والسهلة فى ظل الخدمات الإلكترونية التى تقدمها وزارة الداخلية حيث يمكن للمواطن استخراج بدل فاقد رخصة السيارة عبر الإنترنت بدلا من الذهاب إلى وحدة المرور.

وتتضمن خطوات استخراج بدل فاقد رخصة السيارة عبر الإنترنت مجموعة من النقاط تشمل مايلي:-

الدخول إلى بوابة مصر الرقمية

اختيار إنشاء حساب

إدخال البيانات كالاسم والرقم القومي واسم المصنع، واسم الوالدة والبريد الإلكتروني ورقم الموبيل وإدخال كلمة سر.

يتم الدخول إلى قائمة الخدمات الرئيسية واختيار خدمة مركباتي.

اختيار خدمة “بدل فاقد رخصة مركبة”.

إدخال بيانات السيارة التى تتضمن رقم اللوحة وحدة الترخيص ونوعه والمحافظة ورقمي الساشية والماتور ورقم شهادة براءة الذمة المالية وتاريخ انتهائها.

كتابة عنوان من أجل استلام الرخصة

اختيار طريقة دفع الرسوم

اختيار الدفع الإلكتروني سيتم منحك كودا للتوجه إلى أقرب منفذ لدفع الرسوم.

توفير شهادة براءة الذمة "شهادة المخالفات".

يجب أن تكون حالة المركبة سارية وأن تكون رخصة وليست تصريح.

ترخيص سياره

بطاقة الرقم القومي

سند ملكية السيارة

شهادة مخالفات

الفحص الفنى على السيارة

دفع رسوم التأمين الإجباري

الفحص البيئى

اختبار طفاية الحريق

شراء شنطة الاسعافات الأولية

رسوم طفاية الحريق وحقيبة الإسعافات الأولية والمثلث العاكس

إستلام رخصة السيارة