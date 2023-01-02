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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أحذري تناول هذا النوع من القهوة يسبب كوارث للقلب

الكوليسترول
الكوليسترول

إذا كان الأمر كذلك ، فقد حان الوقت الآن لاتخاذ إجراءات لخفض مستويات الكوليسترول الضارة التي قد تعرضك لخطر الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية.

جدران الشرايين

وفقا لموقع timesofindia توضح ورقة بحثية نُشرت في مجلة American Heart Association يساعد  كوليسترول البروتين الدهني عالي الكثافة (HDL) على حماية القلب والأوعية الدموية من الأمراض".

يعتبر البروتين الدهني منخفض الكثافة نوعًا "سيئًا" من الكوليسترول ، حيث يتغلغل هذا النوع على طول جدران الشرايين ، مما يضيق مرور الدم فعندما يستقر الكوليسترول على طول جدران الشرايين ، فإنه يسبب تمزق اللويحة الدموية في الأوعية الدموية ، ويكون جلطات دموية ، والتي لديها القدرة على منع تدفق الدم إلى القلب ، على سبيل المثال. إذا تم حظر تدفق الدم إلى القلب ، وحرمت العضلات من الأكسجين ، فإنها تبدأ في الموت ، وتحدث نوبة قلبية.

 

 

ارتفاع نسبة الكوليسترول

وفقًا لخبير التغذية ، هناك مشروب آخر يمكن أن يرفع مستويات الكوليسترول في الدم. اوهو بعض أنواع القهوة المطحونة ، التي تحتوي على مادة تسمى ديتيربين وقد يتسبب تناول خمسة إلى ثمانية أكواب من القهوة غير المفلترة يوميًا قد ترفع في الواقع الكوليسترول الضار LDL".

خفض مستويات الكوليسترول الإصابة بنوبة قلبية سكتة دماغية

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