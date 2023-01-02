الكورة في ملعبه.. خليجي 25 تضع كاظم الساهر في مرمي الانتقادات بالعراق

شهد الشارع العراقي، في الفترة الماضيه حالة من الجدل، بسبب تضارب الاقاويل حول مشاركة الفنان العراقي كاظم الساهر في افتتاح بطولة افتتاح كأس الخليج المقرر إقامة نسخته ال 25 في البصرة جنوب العراق هذا العام .

التضارب حول احياء كاظم الساهر هذه الاحتفالية، كان كفيلا بهجوم بعض افراد الشعب العراقي علي القيصر كاظم الساهر، حيث اعتبر البعض مشاركته في احتفاليه تستضيفها بلاده هذا العام امر وطني .

القصة بدات حين قام اتحاد الكرة بالعراق بالكشف عن إحياء الفنان كاظم الساهر والفنانة رحمة رياض أحمد حفل افتتاح النسخة 25 من بطولةِ كأس الخليج التي تستضيفها البصرة.

وجاءت بعدها تصريحات محافظ البصره التي نوهت عن وجود اتفاق شبه نهائي بين المطرب العراقي كاظم الساهر ومحافظ البصرة أسعد العيداني على تقديم الساهر أغنية خاصة بمناسبة افتتاح خليجي 25.

وبدأت بعض الاوقاويل، بعدها، تؤكد ان كاظم الساهر بالفعل سيقدم أغنيه كلمات الشاعر كريم العراقي، الذي سبق له أن كتب الكثير من الأغاني العاطفية والوطنية للساهر ومن ألحان الساهر نفسه؛ حيث سيحضر الساهر شخصياً لملعب جذع النخلة الذي سيقام عليه حفل افتتاح خليجي 25 .

ولايمر وقت طويل حتي تم حذف بيان اتحاد الكرة بالعراق وتم نشر جملة واحدة : الأمر متروك لكاظم الساهر".

وحتي الان الصمت هو سيد الموقف بالنسبة للفنان كاظم الساهر، وربما التعليق الوحيد له كان عبر احدي القنوات اللبنانية، بقوله: “كأس الخليج تعني لي الكثير، فرصة رائعة أن يجتمع الإخوة والأحباب في مدينة الحب بصرتنا الجميلة الرائعة”.

وبعد تلك الكلمات بدات تتردد اقاويل حول ان كاظم الساهر سيقدم اغنيه بالفعل ، ولكن مسائلة حضوره لم تحسم بعد .

البعض اعتبر تواجد القيصر في تلك المناسبة سيكون مصالحه مع جمهوره العراقي فهو لم يتواجد مع جمهوره هناك منذ عام 1997، والزيارة الوحيدة له كانت في احتفاليه رسمية عام 2011 بعد تقلّده منصب سفير النوايا الحسنة لرعاية أطفال العالم.