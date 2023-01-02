خدنا بوكس وهنزعل.. تعليق مثير من نجم الزمالك السابق بعد الهزيمة من أسوان

انتقد تامر عبد الحميد "دونجا"، لاعب الزمالك السابق، أداء الأبيض وخسارته أمام أسوان بنتيجة 2-1 ضم منافسات الدوري المصري الممتاز.

وألحق فريق أسوان الزمالك بالهزيمة الأولى له في الدوري المصري هذا الموسم، بعدما خسر أمامه بنتيجة 1-2 ، اليوم الاثنين، في المباراة التي جمعتهما على ملعب أسوان في الجولة الحادية عشر للدوري المصري.

وكتب دونجا عبر حسابه بموقع تويتر: “صدمة وتحس ان احنا أخدنا بوكس قوى جداً على فجأة. 3 نقاط هنزعل عليهم بعدين”.

واستطاع أسوان أن يتقدم مبكرا في الدقيقة 4 بهدف سجله محمد عبد الغني لاعب الزمالك في مرماه بالخطأ، قبل أن يسجل الأنجولي ديلسون كاموني الهدف الثاني في الدقيقة 45+2.

وجاء هدف الزمالك عن طريق حسام عبد المجيد في الدقيقة 56.

ورفع أسوان رصيده بقيادة مديره الفني أيمن الرمادي إلى 15 نقطة في المركز السابع في جدول الترتيب بالدوري المصري، في المقابل تجمد رصيد الزمالك بقيادة مديره الفني البرتغالي جيسوالدو فيريرا عند 24 نقطة في صدارة الترتيب بفارق الأهداف عن الأهلي الذي يخوض مواجهة قوية مساء اليوم الاثنين ضد بيراميدز.