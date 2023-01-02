مصطفى وزيري: سنحتفل قريبا باستيراد كافة القطع الأثرية من كل دول العالم

قال الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلي للآثار، إن مصر لن تفرط في أي قطعة أثرية خرجت بطريقة غير شرعية خارج مصر.

وأوضح وزيري خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:" هناك 29 ألف قطعة أثرية تم استعادتها من الخارج خرجت بطريقة غير شرعية".

وأضاف وزيري:" هناك 250 بعثة أجنبية تعمل في مصر من 25 دولة في مجال الآثار، منوها:" التابوت الأخضر الذى يتم استلامه اليوم من الولايات المتحدة، كبير، ويدل على أن ما كان به أحد الشخصيات من العصر الـ 19، وأنه بعمل مقاسات وجد أن تحت الاكتاف 20سم.

ولفت إلى أنه فى عام 2021 تم استعادة 530 قطعة، وأن الدولة لن تتهاون فى استرداد جميع الآثار المسروقة، وأن هناك آثارا من مصر ستعود من جميع دول العالم.

