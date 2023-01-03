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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 3-1-2023

الذهب- أرشيفية
الذهب- أرشيفية

ينشر موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة التعرف على أسعار الذهب خلال مستهل التعاملات اليوم الثلاثاء 3-1-2023، وفقًا لآخر تحديث نشره موقع "ايچيبت جولد برايس توداي".

 

أسعار الذهب

تشهد أسعار الذهب في مصر نوعا من الاستقرار، بعد موجة الغلاء في الآونة الأخيرة، وذلك لجميع أنواع الأعيرة المختلفة.

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الذهب اليوم في مصر

سجل سعر الذهب عيار 21 الأوسع انتشارًا حوالي 1,635 جنيها للبيع و 1,675 جنيها للشراء.

وبلغ سعر عيار 24 الأعلى فئة حوالي 1,869 جنيها للبيع و 1,914 جنيها للشراء.

 

سعر الذهب اليوم

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية إلى حوالي 1,401 جنيها للبيع و 1,436 جنيها للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 الأقل فئة حوالي 1,090 جنيها للبيع و 1,117 جنيها للشراء.

سعر الذهب اليوم في مصر

ووصل سعر الجنيه الذهب لحوالي 13,080 جنيه  للبيع و 13,400 جنيها للشراء، وأوقية الذهب حوالي 58,113 جنيه للبيع 59,534 جنيه للشراء، وكيلو الذهب حوالي 1,868,571 جنيه للبيع، و 1,914,286 جنيه للشراء.


سعر مصنعية الذهب والدمغة
 


وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

أسعار الذهب اليوم فى مصر


و تعد أسعار الذهب اليوم فى مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء في مصر أو بباقي الدول العربية.


صادرات الذهب

وكشفت تقرير المجلس التصديري لمواد البناء والصناعات المعدنية والحراريات عن ارتفاع  صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة خلال الأربعة أشهر الاولى “ يناير - أبريل ” 2022 بنسبة 99% لتسجل 693 مليون دولار في مقابل 348 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2021.

سعر سعر الذهب اليوم أسعار الذهب سعر الذهب عيار 21 اسعار الذهب عيار 18 عيار 21

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