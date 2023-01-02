يرويها صديقه.. اللحظات الأخيرة في حياة زوج البلوجر مريم جودة| فيديو

قال محمود خميس، أحد أصدقاء محمد عبد اللطيف زوج البلوجر مريم جودة، إن محمد تيفا لم يكن يعاني من أي مشاكل صحية أو نفسية قبل وفاته، ولم يسبق له الشكوى من أي شيء، وأنه ذهب للقاء ربه بشكل مفاجئ وصادم للجميع.

وأضاف خميس، خلال لقاء مع الإعلامية إنجي أنور، ببرنامج "مصر جديدة "، المذاع على فضائية "etc" اليوم الإثنين: "وفاة تيفا قضاء وقدر ومكانش بيشتكي من أي حاجة"، مشيرا إلى أن الصداقة التي جمعتهما أثناء تأدية الخدمة العسكرية، وأن صديقه قبل وفاته كان يعمل بإحدى شركات التليفونات.

وأوضح محمود خميس، أن صديقه محمد تيفا، زوج المدونة مريم جودة، لم يعان من أي مشاكل صحية أو نفسية قبل وفاته، ولم يشكو من شيء قط، ووفاته كانت بمثابة صدمة بالنسبة لهم جميعا.

وأعرب أحد أصدقاء محمد تيفا، زوج المدونة مريم جودة، عن صدمته بخبر وفاة صديقه، موضحا أنه كان يتمتع بالعديد من الصفات المميزة، مثل المحبة والقرب من الجميع، وأن كل من تعامل معه يشهد على لطفه وحسن نيته، وشخص اجتماعي وصديق صديقه.