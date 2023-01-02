عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

لا يقدر بثمن..ما قصة التابوت الأخضر المسروق من أبوصير في مصر؟

التابوت الأخضر -
التابوت الأخضر - sky news

نجحت مصر في استرداد تابوت خشبي قديم يرجع إلى عصر مصر القديمة، كان قد سُرق من مصر، بعد حفظه في متحف أمريكي.

ولاقى استرداد مصر التابوت المسروق، احتفالا عالميا، ووفقا لشبكة “سكاي نيوز”، يعتقد مسؤول كبير في المجلس الأعلى للآثار أن التابوت ربما كان يخص كاهنًا قديمًا يُدعى عنخنمات.

txt

300 تابوت و100 مومياء.. اكتشاف أثري مذهل في سقارة يعيد كتابة التاريخ

txt

العثور على بردية لـ أحمس طولها 14 مترا داخل تابوت في سقارة

استرداد التابوت الأخضر

أعيد التابوت الخشبي القديم  المعروف باسم “التابوت الأخضر” بعدما كان موجودًا في متحف هيوستن للعلوم الطبيعية إلى مصر بعد أن قررت السلطات الأمريكية أنه مسروق ووصل إلى الولايات المتحدة بطرق غير شرعية.

وقال مسؤولون مصريون ، الاثنين ، إن الآثار المصرية تعرضت للنهب منذ سنوات، وكان التابوت الذي يبلغ ارتفاعه حوالي ثلاثة أمتار (9.5 قدم) موجودًا في متحف هيوستن للعلوم الطبيعية، تكساس ، حتى سعت السلطات المصرية إلى إعادته كجزء من جهود الحكومة لوقف تهريب الآثار المسروقة.

في عام 2021 ، نجحت سلطات القاهرة في إعادة 5300 قطعة أثرية مسروقة إلى مصر من جميع أنحاء العالم.

يعود التابوت الحجري إلى أواخر عصر الأسرات في مصر القديمة، وفقًا لمصطفى وزيري، المجلس الأعلى للآثار ، وهو حقبة امتدت من 664 قبل الميلاد حتى 332 قبل الميلاد ، في ظل حملة الإسكندر الأكبر.

كيف خرج التابوت الأخضر من مصر؟ 

وعلى الرغم من محو بعض النقوش المكتوبة عليه ، إلا أنه من المحتمل أن التابوت ربما كان يخص قسًا قديمًا يُدعى "عنخنمات".

وتم تسليم القطعة الأثرية، اليوم، في حفل أقيم في القاهرة من قبل دانييل روبنشتاين ، القائم بالأعمال الأمريكية في مصر ، بعد ثلاثة أشهر من قرار مكتب المدعي العام في مانهاتن بنهبها من أبوصير التي تقع في شمال القاهرة.

هذه ليست القطعة الأثرية الوحيدة المسروقة من مصر، منذ عام 2008، قامت شبكات إجرامية بتهريب تابوت مذهّب ظهر في متحف متروبوليتان بنيويورك بعد أن تم شراؤه مقابل 4 ملايين دولار  من تاجر فنون باريسي في عام 2017.

التابوت الأخضر استعادة التابوت الأخضر تابوت اثري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خالد الغندور لـ مدحت شلبي بعد فوز الأهلي على بيراميدز: "أنت صح"

شكوى رسمية| قرار عاجل من بيراميدز ضد عبدالله السعيد قبل لقاء الأهلي

مفاجأة.. قرار بمنع دفن زوج البلوجر مريم جودة

هذا هو الفارق.. تعليق خالد الغندور علي خسارة الزمالك من أسوان

أول قرار من كولر بعد فوز الأهلى علي بيراميدز

ولو بقدم واحدة.. مرتضى منصور يوجه رسالة لـ عبدالله السعيد قبل مباراة الأهلي

خالد الغندور يهاجم الحكم عقب هزيمة الزمالك أمام أسوان

هدايا الرئيس السيسي في العام الجديد.. الإفراج عن مجموعة من السجناء احتياطيا

ترشيحاتنا

لماذا توجد الصهاريج ومضخات السحب في شوارع السعودية؟.. أمانة جدة تجيب

قرار عاجل من التعليم السعودية بسبب الطقس

عمرها عامان.. قاتل طفلته في الجيزة: كنت بأدبها راسها اتكسرت

زيلينسكي: خطط روسية لشن هجمات جديدة بالمسيرات

مصطفى وزيري يكشف تفاصيل استعادة التابوت الأخضر من أمريكا

اقترحه بوتين.. تركيا تعلن بدء العمل في مشروع "محور الغاز"

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث للجسم عند تناول ملعقة من الرمان على الريق؟

عايزاه حنين.. 5 صور أثارت الجدل لنادية الجندي بعد مواصفات فتى أحلامها

يهدد خصوبة الرجال.. احذر نقص هذا الفيتامين في الجسم

بقبلة على اليد.. الحضرى متغزلا فى زوجته: "وش السعد"

فيديو

إجازات شهر يناير.. قرار من الحكومة حول مناسبة عيد الميلاد المجيد

تعليق غريب من أسوان.. مفاجأة في هزيمة الزمالك من زهرة الجنوب| شاهد

ارتفاع الشيكولاتة.. تعرف على أسعار الألبان والأجبان بعد الزيادة| شاهد

السبع موجات والقرآن.. فيفي عبده تكشف عادة تفعلها لتحقيق أمنياتها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

عام جديد بفكر أفضل

المستشار أسـامة الصعيدي

المفتاح والسر فى العام الجديد

إلهام أبو الفتح

يا رب.. 2023 سنة سعيدة

الدكتور محمد داود

كيف نستشرف المستقبل لعام جديد؟!

النائبة عفاف زهران

قرارات البنك المركزي والممارسات غير المشروعة على الدولار

كريمة أبو العينين

ولنقل وداعًا

إسلام كمال

قراءة خاصة لأخطر حكومة في تاريخ إسرائيل

نجاة عبدالرحمن

عبيد الإخوان "12"

اﻟﻤﺰﻳﺪ