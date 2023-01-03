أثنى ضياء السيد، نجم الأهلي السابق، على مارسيل كولر، مدرب الأهلي، بعد فوز الأهلي على بيراميدز في الدوري.

ضياء السيد يشيد بـ كولر: حاسم في المباريات الكبرى

وقال ضياء السيد، في تصريحات عبر برنامج “الريمونتادا” على قناة “المحور”: "مارسيل كولر مدرب كبير، وإدارة الأهلي بذلت مجهودا مميزا في فكرة دخول الجماهير الذين أثروا في فوز الأهلي".

وأضاف: "كولر تعامل بشكل احترافي خلال مواجهة بيراميدز، وطريقة لعب كولر كانت مميزة في مواجهة بيراميدز".

وختم حديثه قائلا: "كولر أثبت بالفعل أنه مدرب كبير، خاصة في المباريات الكبرى، ولاعبو الأهلي خرجوا من قوقعة سوء الأداء".