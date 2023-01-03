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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ضياء السيد يشيد بـ كولر: حاسم في المباريات الكبرى

ضياء السيد
ضياء السيد

أثنى ضياء السيد، نجم الأهلي السابق، على مارسيل كولر، مدرب الأهلي، بعد فوز الأهلي على بيراميدز في الدوري.

ضياء السيد يشيد بـ كولر: حاسم في المباريات الكبرى

وقال ضياء السيد، في تصريحات عبر برنامج “الريمونتادا” على قناة “المحور”: "مارسيل كولر مدرب كبير، وإدارة الأهلي بذلت مجهودا مميزا في فكرة دخول الجماهير الذين أثروا في فوز الأهلي".

وأضاف: "كولر تعامل بشكل احترافي خلال مواجهة بيراميدز، وطريقة لعب كولر كانت مميزة في مواجهة بيراميدز".

وختم حديثه قائلا: "كولر أثبت بالفعل أنه مدرب كبير، خاصة في المباريات الكبرى، ولاعبو الأهلي خرجوا من قوقعة سوء الأداء".

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