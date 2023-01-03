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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إصابة 5 عمال صرف صحي في مدينة العريش بحالة اختناق

مستشفى العريش العام
مستشفى العريش العام

أصيب، اليوم "الثلاثاء"، ٥ عمال صرف صحي في مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، بحالة اختناق أثناء قيامهم  باعمال الصيانة لإحدي بلاعات الصرف الصحي بمدينة العريش، وتم نقلهم إلى مستشفى العريش لتلقي العلاج واخطرت الأجهزة المعنية بالحادث. 

وعلي الفور تم استدعاء الإسعاف ونقل العمال الثلاثة إلى مستشفى العريش العام لتقديم الإسعافات الأولية لهم.

عمال صرف صحي


كانت الأجهزة الأمنية بشمال سيناء  تلقت بلاغا يفيد بوصول ٣ عمال بالصرف الصحي مصابين بحالة اختناق اثر شم الغازات الناتجة عن الصرف الصحي داخل احدي غرفة تفتيش بلاعة صرف صحي  بسبب الغازات الموجودة داخل البالوعة.

وانتقلت سيارات الاسعاف الي مكان البلاغ وتم نقل المصابين إلى مستشفى العريش العام لتلقي الإسعافات الأولي للمصابين وتقديم العلاج اللازم.
 

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العريش الصرف الصحي اختناق عمال

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