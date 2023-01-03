تحرير محاضر بـ20 مخالفة تموينية متنوعة في ديرمواس بالمنيا

تواصل الوحدات المحلية تكثيف الحملات التموينية تنفيذا ً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بشأن تشديد الرقابة والمتابعة على جميع المنافذ التموينية والأسواق والمحال التجارية والبدالين التموينيين ومحلات الجزارة والمخابز البلدية، للتأكد من الالتزام بالأسعار وجودة وسلامة السلع الغذائية سواء في التداول أو العرض وللتأكد من مدى صلاحيتها وتوافرها وضبط الأسعار.

في هذا السياق نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس حملة تموينية على المحلات والأسواق وتفعيل الرقابة على المخابز البلدية فى مجلس قروي تل بني عمران بدائرة المركز، وذلك بالتنسيق مع إدارة تموين ديرمواس ومفتشي تموين مكتب تل بني عمران .

وأسفرت الحملة عن تحرير 20 محضر للمخابز المخالفة ، وجاءت المخالفات بين ( نقص وزن ، وعدم مطابقة المواصفات ، وعدم إعلان ، ونظافة ، وعدم إعطاء بون) ، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.