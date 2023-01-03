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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تحرير 815 محضرا تموينيا في حملات بالمنوفية

حملات تموينية
حملات تموينية

 

شن مركز ومدينة أشمون في محافظة المنوفية حملات تموينية بالتنسيق مع إدارة تموين أشمون علي الأسواق والمخابز والمنشآت التموينية بقري مركز ومدينة أشمون خلال شهري نوفمبر وديسمبر 2022.

وأسفرت هذه الحملات عن تحرير عدد 815 محضرا متنوعا منهم تحرير عدد 470 محضر للمخابز، وتحرير عدد 190محضر جنحة أسواق (عدم إعلان الاسعار - وحيازة سلع مجهولة المصدر - مزاولة نشاط بدون ترخيص - وحيازة سلع مدعمة بغرض إعادة بيعها بالسوق السوداء) .

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وخلال الحملات التموينية علي المخابز بأشمون فقد تم تحرير عدة مخالفات أسفرت عن تحرير عدد 110محضر مخالفة مواصفات ، وعدد 130محضر مخالفة نقص وزن ، وعدد 160محضر عدم إعلان عن مواعيد التشغيل ، وعدد 105محضر عدم نظافة أدوات العجين ، وعدد 51محضر إستيلاء علي 91شيكارة دقيق بلدي مدعم ، وتحرير عدد 115 محضر مخالفة عدم إعطاء بون الصرف ، وتحرير عدد3 تحميع 9شيكارة ،وتحرير عدد 141مخالفة أخرى متنوعة .

من جانبة أكد خالد النمر رئيس المدينة ، أن الحملات علي الأسواق مستمرة بالمركز والمدينة لضبط وإحكام الرقابة علي الأسواق وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتطبيق القانون على الجميع دون تهاون حفاظاً علي صحة وسلامة المواطنين وتحقيق الصالح العام .

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