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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

%202 زيادة في أعداد المستثمرين بالبورصة خلال 2022

صدى البلد

كشف رامي الدكاني، رئيس مجلس إدارة البورصة، عن نمو أعداد المستثمرين الجدد من الأفراد بالبورصة خلال عام 2022، ليصل إلى 175 ألف مستثمر بمتوسط 12 ألف مستثمر جديد شهريًا، مقابل 58 ألف مستثمر جديد خلال عام 2021 بمتوسط 5 آلاف مستثمر شهريًا، بنسبة نمو سنوي 202%.

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وأوضح رئيس البورصة خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء أن هناك زيادة في استثمارات المؤسسات المصرية في الأسهم المقيدة بالبورصة خلال عام 2022، لتصل إلي 22.7 مليار مقارنة ب 4.4 مليار جنيه خلال عام 2021، كنا ارتفعت نسبة مساهمة المؤسسات الأجنبية إلي 53٪ خلال العام الماضي. 

 

وكشف رامي الدكاني، عن ارتفاع إجمالي عدد الشركات المقيدة بالبورصة المصرية إلى 242 شركة موزعة بين 215 شركة بالسوق الرئيسي، و27 شركة بسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة وذلك بعد قيد 5 شركات جديدة خلال عام 2022 برأسمال مصدر بلغ 560.6 مليون جنيه.

 

وبلغ عدد إصدارات سندات الخزانة المصرية بنظام المتعاملين الرئيسيين 65 إصدارًا جديدًا بقيمة إجمالية 331.5 مليار جنيه، و80 إعادة فتح الاكتتاب بقيمة إجمالية 113 مليار جنيه.

رامي الدكاني المستثمرين الأسهم المقيدة بالبورصة الشركات المقيدة بالبورصة

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