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رئيس التحرير
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أخبار البلد

منها زيادة الإنتاج وتوفير المنتجات .. رئيس الوزراء يتابع ملفات البترول

صدى البلد

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.

وجدد رئيس الوزراء، فى مستهل اللقاء، التأكيد على استمرار التعاون والتنسيق بين مختلف أجهزة الدولة المعنية، سعياً لإتاحة التمويل اللازم لتوفير المنتجات البترولية، تلبية لاحتياجات السوق المحلية، وذلك فى ظل استمرار تداعيات الأزمة العالمية الحالية.

وتناول المهندس طارق الملا جهود الوزارة لتوفير مختلف المنتجات البترولية، وما يتم تنفيذه من خطوات وإجراءات لزيادة حجم الإنتاج المحلي منها، هذا إلى جانب العمل على جذب المزيد من الاستثمارات لأنشطة البحث والاستكشاف.

وأشار وزير البترول، خلال اللقاء، إلى ما يتم تنفيذه من إجراءات وخطوات فى إطار تحقيق التوافق البيئى للحفاظ على الموارد وحماية البيئة، وذلك بمختلف مشروعات قطاع البترول، منوها فى هذا الصدد إلى ما تم مؤخراً من أعمال التشغيل التجريبي لمحطة المعالجة الذكية لمياه الصرف الصناعى بموقع إنتاج شركة الأمل للبترول، والتى تُعد أول محطة من نوعها بمصر والشرق الأوسط وتخدم عمليات الإنتاج البترولى والحفاظ على البيئة، وتسهم فى تحقيق مخرجات مؤتمر المناخ "COP27".

 

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