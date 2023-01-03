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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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عزت إبراهيم: جلسة النواب الأمريكي اليوم تاريخية

عزت إبراهيم
عزت إبراهيم

أكد الدكتور عزت إبراهيم، رئيس تحرير الأهرام ويكلي، أن جلسة اليوم واحدة من الجلسات التاريخية في تاريخ الكونجرس الأمريكي، ولم يحدث منذ عام 1923 أن شهد الكونجرس اقتراعا أكثر من مرة على اختيار رئيس مجلس النواب مثلما يحدث الآن.

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وأضاف رئيس تحرير الأهرام ويكلي، في مداخلة لقناة «القاهرة الإخبارية»، أن الجولة الأولى صوّت فيها 10 نواب من الحزب الجمهوري ضد المرشح كيفن مكارثي، وهي نسبة كانت معروفة منذ البداية، وبالتالي لم يحصل على النسبة المقررة التي تؤهله للفوز وهي 218 صوتًا.

 

وأشار إلى أن هناك مداولات في الغرف المغلقة للخروج من جديد للتصويت، ولا يزال كيفن مكارثي يصر على استمرار التصويت حتى يفوز؛ إذ يرى أن هناك مَن أفسدوا يوم وحدة الحزب الجمهوري في مجلس النواب واحتفالهم بالحصول على الأغلبية في المجلس رغم عدم فوزهم بأغلبية مجلس الشيوخ.

 

وتابع، أن هذه عملية صعبة وتنبئ عن أن الحزب الجمهوري سيواجه مشكلات عديدة في تقديم نفسه على الساحة السياسية قبل انتخابات الرئاسة في 2024، كما تنبئ أيضًا عن أن هناك الكثير من الصفقات التي يجب أن تجري حتى يمكن تمرير القوانين وإيجاد أرضية مشتركة مع الديمقراطيين في الفترة المقبلة، وأن الأهم أن هناك جناحًا «مجموعة من النواب» في الحزب الجمهوري «التيار المحافظ المتشدد»، يريدون فرض أجندة محددة لتقليص صلاحيات رئيس مجلس النواب.

 

الأهرام رئيس مجلس النواب مجلس النواب القاهرة الإخبارية الحزب الجمهوري

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