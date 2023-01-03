فرج عامر: سموحة توصل لاتفاق لاستعارة لاعبين من الأهلي.. تفاصيل

أعلن فرج عامر رئيس نادي سموحة توصله لاتفاق مع الأهلي بشأن استعارة حسام حسن وزياد طارق ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

قال فرج عامر في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "هدف فيوتشر جاء بسبب تمركز دفاعي خاطئ للاعبي سموحة، وفريقنا لديه لاعبين مميزين، لكن ينقص الفريق الجانب الهجومي، أي إنهاء الهجمات"

وأضاف: "سموحة توصل لاتفاق نهائي مع الأهلي لاستعارة حسام حسن لمدة 6 أشهر، وهناك اتفاق لاستعارة زياد طارق لمدة 18 شهرا"

وختم حديثه قائلا: "خالد عبد الفتاح سينتقل إلى الأهلي معارا مع أحقية البيع.