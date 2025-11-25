قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأهلي يعرض مليون ونصف دولار على «ديانج» .. وتجديد العقد قريبًا
الأرجنتين تفتح سفارتها بالقدس.. و«ميلي» يعلن زيارته لإسرائيل في 2026
هل بر الوالدين وصلة الأرحام تزيد في الرزق والعمر؟.. علي جمعة يجيب
«الكاف» يهنئ حكيمي بعد تتويجه.. والنجم المغربي يطمئن جماهيره قبل البطولة
أحمد مكي يشارك في مسلسل «كارثة طبيعية» مع محمد سلام في الحلقة الأخيرة
متى تصبح البطاطس سامّة ولا تصلح للأكل؟.. علامات خطيرة تظهر عند التخزين الخاطئ
تبدأ من 27 جنيهًا .. أسعار الزيوت في منافذ وزارة التموين
رئيس المتحف الكبير متحدث رئيسي ضمن فعالية ثقافية بمنظمة اليونسكو
ترامب: لا تزال هناك بعض الخلافات وأتطلع إلى لقاء زيلينسكي وبوتين
غرامات مالية وإيقافات.. اتحاد السلة يعلن عقوبات مباراة الاتحاد والأهلي بعد أزمة نهائي دوري المرتبط
بحضور نجوم الفن.. انطلاق الدورة الثانية لمهرجان الفيوم الدولي لأفلام البيئة والفنون|صور المعاصرة
أزمة نهائي دوري المرتبط .. الاتحاد السكندري يكشف التفاصيل الكاملة
مسئول صيني: نسعى لتعزيز التعاون في مجال الطاقة مع روسيا

الصين وروسيا
الصين وروسيا
أ ش أ

أكد دينج شيويه شيانج، نائب رئيس مجلس الدولة الصيني، أن الصين على استعداد للعمل مع روسيا لمواصلة تنفيذ التوافق المهم الذي توصل إليه رئيسا الدولتين، ومواصلة تعميق التعاون الاستراتيجي في قطاع الطاقة، وفتح آفاق جديدة للتعاون المربح للجانبين، وطرح ثلاثة مقترحات لتعميق التعاون الصيني-الروسي في مجال الطاقة.

ودعا الجانبين -في كلمته خلال افتتاح المنتدى الصيني-الروسي السابع لأعمال الطاقة، وأوردتها وكالة أنباء شينخوا الصينية، اليوم الثلاثاء، إلى تعزيز التعاون في السلسلة الصناعية بأكملها لضمان التشغيل الآمن والمستقر لقنوات الطاقة عبر الحدود، والتدفق السلس لتجارة الطاقة.

وقال دينج، وهو أيضا عضو اللجنة الدائمة للمكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، إن رئيسي الدولتين عقدا عدة اجتماعات وأجريا عدة اتصالات هذا العام، مقدمين توجيهات استراتيجية لتعزيز الشراكة الشاملة في مجال الطاقة بين الصين وروسيا على نحو مستمر.

وأوضح المسؤول الصيني أن الجلسة الكاملة الرابعة للجنة المركزية الـ20 للحزب الشيوعي الصيني وضعت ترتيبات استراتيجية للصين لتوسيع انفتاحها عالي المستوى، وبناء نفسها كدولة رائدة في مجال الطاقة، ما يوفر فرصا جديدة وهامة للتعاون في مجال الطاقة بين البلدين.

وأكد نائب رئيس مجلس الدولة الصيني أنه ينبغي على الجانبين تعزيز التعاون في مجال تحول الطاقة، واستكشاف سيناريوهات التطبيق بفعالية، والاستفادة من إمكانات التعاون في مجال الطاقة المتجددة وغيرها من المجالات.
وحث الجانبين على تعزيز التعاون متعدد الأطراف لتعزيز تنفيذ مبادرة الحوكمة العالمية في قطاع الطاقة بشكل مشترك، ما يضخ استقرار ويقين على نحو أكبر في سوق الطاقة العالمية.

بدوره، ألقى إيغور سيتشين، السكرتير التنفيذي للجنة الرئاسية الروسية للتنمية الإستراتيجية لقطاع الوقود والطاقة والأمن البيئي، ورئيس شركة النفط الروسية ((روسنفت))، كلمة في مراسم الافتتاح، وقرأ رسالة تهنئة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وعقب مراسم الافتتاح، التقى دينغ الوفد الروسي رفيع المستوى المشارك في المنتدى.
وركز المنتدى على تعزيز المواءمة الاستراتيجية رفيعة المستوى بين الصين وروسيا لمواصلة ترسيخ الشراكة الشاملة في مجال الطاقة. وحضر مراسم الافتتاح نحو 400 ممثل من البلدين.

صورة أرشيفية

إجراءات عاجلة بالمدارس لوقاية الطلاب من فيروس ماربورج |ماذا قررت تعليم البحيرة؟

وزير التربية والتعليم

مفيش تأجيل.. التعليم: موعد امتحانات نصف العام 10 يناير للنقل و17 للإعدادية

حالة الطقس

حالة الطقس غداً في مصر.. الأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة

اللصوص

على طريقة أفلام السيما | لصوص يقتحمون شقة 3 أيام متواصلة .. مفاجأة في اليوم الأخير.. والضحية يكشف التفاصيل

اسعار الذهب اليوم في مصر

أسعار الذهب اليوم في مصر.. كم سجل عيار 21؟

شريف اكرامى

35 يوم في السجن.. أسف وصدمة على وجه شريف إكرامي بعد استمرار حبس رمضان صبحى

آيتن عامر

سبب غضب آيتن عامر من والدة شيماء جمال.. القصة الكاملة

رمضان صبحي

بعد استمرار حبسه.. أول تعليق من زوجة رمضان صبحي

أحدث أخبار التكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا: ميتا تكشف عن نظارة ذكية بمواصفات استثنائية و«ريلمي» تعلن عن هاتف GT 8 Pro

لوسيد

لوسيد تفوز بلقب أفضل علامة تجارية للسيارات الكهربائية الفاخرة 2025

أخبار السيارات

أخبار السيارات | عربية تباع بـ 20 مليار دولار لسبب غريب .. وهذه أفضل شركة لمركبات الدفع الرباعي

مخاطر تناول البلح في الشهور الأولى من الحمل.. دراسة تكشف حقيقة التأثير على الجنين

مخاطر تناول البلح في الشهور الأولى للحمل
مخاطر تناول البلح في الشهور الأولى للحمل
مخاطر تناول البلح في الشهور الأولى للحمل

متى تصبح البطاطس سامّة ولا تصلح للأكل؟.. علامات خطيرة تظهر عند التخزين الخاطئ

علامات تؤكد أن البطاطس أصبحت غير صالحة للأكل
علامات تؤكد أن البطاطس أصبحت غير صالحة للأكل
علامات تؤكد أن البطاطس أصبحت غير صالحة للأكل

بحضور نجوم الفن.. انطلاق الدورة الثانية لمهرجان الفيوم الدولي لأفلام البيئة والفنون|صور المعاصرة

مهرجان الفيوم السينمائي
مهرجان الفيوم السينمائي
مهرجان الفيوم السينمائي

لإثبات أنه ليس إنسانًا .. «إكسبنج للسيارات» تقطع روبوتها إلى نصفين على المسرح

إكسبنج
إكسبنج
إكسبنج

محمد رشاد

محمد رشاد يطرح أغنيته "أنا موعود"

