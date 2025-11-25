مسئول صيني: نسعى لتعزيز التعاون في مجال الطاقة مع روسيا

أكد دينج شيويه شيانج، نائب رئيس مجلس الدولة الصيني، أن الصين على استعداد للعمل مع روسيا لمواصلة تنفيذ التوافق المهم الذي توصل إليه رئيسا الدولتين، ومواصلة تعميق التعاون الاستراتيجي في قطاع الطاقة، وفتح آفاق جديدة للتعاون المربح للجانبين، وطرح ثلاثة مقترحات لتعميق التعاون الصيني-الروسي في مجال الطاقة.

ودعا الجانبين -في كلمته خلال افتتاح المنتدى الصيني-الروسي السابع لأعمال الطاقة، وأوردتها وكالة أنباء شينخوا الصينية، اليوم الثلاثاء، إلى تعزيز التعاون في السلسلة الصناعية بأكملها لضمان التشغيل الآمن والمستقر لقنوات الطاقة عبر الحدود، والتدفق السلس لتجارة الطاقة.

وقال دينج، وهو أيضا عضو اللجنة الدائمة للمكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، إن رئيسي الدولتين عقدا عدة اجتماعات وأجريا عدة اتصالات هذا العام، مقدمين توجيهات استراتيجية لتعزيز الشراكة الشاملة في مجال الطاقة بين الصين وروسيا على نحو مستمر.

وأوضح المسؤول الصيني أن الجلسة الكاملة الرابعة للجنة المركزية الـ20 للحزب الشيوعي الصيني وضعت ترتيبات استراتيجية للصين لتوسيع انفتاحها عالي المستوى، وبناء نفسها كدولة رائدة في مجال الطاقة، ما يوفر فرصا جديدة وهامة للتعاون في مجال الطاقة بين البلدين.

وأكد نائب رئيس مجلس الدولة الصيني أنه ينبغي على الجانبين تعزيز التعاون في مجال تحول الطاقة، واستكشاف سيناريوهات التطبيق بفعالية، والاستفادة من إمكانات التعاون في مجال الطاقة المتجددة وغيرها من المجالات.

وحث الجانبين على تعزيز التعاون متعدد الأطراف لتعزيز تنفيذ مبادرة الحوكمة العالمية في قطاع الطاقة بشكل مشترك، ما يضخ استقرار ويقين على نحو أكبر في سوق الطاقة العالمية.

بدوره، ألقى إيغور سيتشين، السكرتير التنفيذي للجنة الرئاسية الروسية للتنمية الإستراتيجية لقطاع الوقود والطاقة والأمن البيئي، ورئيس شركة النفط الروسية ((روسنفت))، كلمة في مراسم الافتتاح، وقرأ رسالة تهنئة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وعقب مراسم الافتتاح، التقى دينغ الوفد الروسي رفيع المستوى المشارك في المنتدى.

وركز المنتدى على تعزيز المواءمة الاستراتيجية رفيعة المستوى بين الصين وروسيا لمواصلة ترسيخ الشراكة الشاملة في مجال الطاقة. وحضر مراسم الافتتاح نحو 400 ممثل من البلدين.