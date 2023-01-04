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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مليون ونصف يورو.. الكشف عن القيمة الحقيقية لصفقة يعقوبو والأهلي

يعقوبو
يعقوبو

كشف مجدى عبد الغنى خلال تقديمه برنامج ملعب البلدوزر المذاع على قناة الشمس نجح مسئولو النادي الأهلي فى إنهاء صفقة ضم المهاجم الغانى العزيز يعقوبو لاعب ريو آفي البرتغالي، لتدعيم خط الهجوم فى الانتقالات الشتوية بشهر يناير الجارى.

الكواليس المالية لصفقة الغانى العزيز يعقوبو مهاجم الأهلى الجديد

وتوصل الأهلى لاتفاق نهائى مع مسئولى النادى البرتغالى لضم العزيز يعقوبو مقابل 2.5 مليون يورو يحصل عليهم النادى البرتغالى، فيما سيتقاضى اللاعب 800 ألف يورو في الـ 6 أشهر المتبقية من الموسم الجارى، على أن يصل راتبه في الموسم لمليون ونصف يورو.

العزيز يعقوبو يبلغ من العمر 24 عامًا وتألق اللاعب خال الموسم الجاري مع ريو آفي حيث سجل 6 أهداف في 14 مباراة خاضها في الموسم الجاري من الدوري البرتغالي كما صنع 3 أهداف.

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