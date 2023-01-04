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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كم كلفت صفقة كريستو النادي الأهلي؟ الكواليس المالية بالكامل

كريستو
كريستو

كشف مجدى عبد الغنى خلال تقديمة برنامج ملعب البلدوزر المذاع على قناة الشمس تكليف خزينة النادي الأهلي ما يقرب من 80 مليون جنيه نظير التعاقد مع محمد الضاوي "كريستو" لاعب نادي النجم الساحلي التونسي.

وحسم الأهلي جميع تفاصيل صفقة كريستو مع النجم الساحلي حيث أتفق الناديين على إتمام الصفقة مقابل مليون و200 ألف دولار أي ما يقرب من 30 مليون جنيه يستحق للأهلي 900 ألف دولار منها لدى النجم الساحلي تتعلق بغرامة الإيفواري سليماني كوليبالي.

ومن المقرر أن يُسدد الأهلي للنجم الساحلي 300 ألف دولار خلال الفترة المقبلة على أن يحتفظ النجم بمستحقات الأهلي لديه البالغة 900 ألف دولار أي  ما يقرب من 22 مليون جنيه.
كما سيحصل اللاعب على مليوني دولار في أربعة مواسم ونصف المواسم أي أنه سيحصل على ما يقرب من 50 مليون جنيه  لتصل قيمة الصفقة إلى 80 مليون جنيه .

وسيتم قيد اللاعب في قائمة الفريق تحت السن كلاعب أجنبي حسب لائحة إتحاد الكرة المصري.

النادي الأهلي كريستو محمد الضاوي النجم الساحلي التونسي الأهلى

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