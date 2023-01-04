صحيفة إسرائيلية تنتقد بن غفير: لن يهدأ حتى يجرنا لمغامرة متهورة وتصادم

انتقدت صحيفة "هآارتس" العبرية، ما فعله وزير الأمن الوطني الإسرائيلي، المتطرف إيتمار بن غفير، باحات المسجد الأقصى، الثلاثاء، وسط انتشار أمني إسرائيلي كبير في البلدة القديمة بالقدس، وعلى أبواب المسجد.

وقال مقال رأي في الصحيفة إن بن غفير عازم على إثارة انتفاضة ستُسمى باسمه. ولن يهدأ حتى يجر الحكومة الإسرائيلية والجيش وكل الإسرائيليين إلى مغامرة متهورة نهائية ستحول إسرائيل إلى مكان منبوذ.

وأضاف المقال أن بن غفير سيكون هو الشخص الذي يضع إسرائيل في مسار تصادمي سريع مع الدول العربية التي أبرمت اتفاقات سلام معها، وأيضًا مع واشنطن والدول الغربية بشكل عام.

وكان إيتمار بن غفير قد ذكر في تغريدة على تويتر، الأحد، عزمه اقتحام المسجد الأقصى في الأيام المقبلة.

وقال وزير الأمن القومي الإسرائيلي: "سنحافظ على حرية الحركة للمسلمين والمسيحيين لكن اليهود سيدخلون أيضا الأقصى".

وأدانت الدول العربية والولايات المتحدة الأمريكية، اقتحام وزير الأمن الوطني الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، باحات المسجد الأقصى، بحماية من القوات الإسرائيلية، الثلاثاء.

من جانبه، أعلن بن غفير، عن نيته اقتحام المسجد الأقصى مرة ثانية، بعد اقتحامه صباح اليوم.

وقال بن غفير، خلال سلسلة مقابلات أجراها مع وسائل إعلام عبرية: "سأذهب مجدداً إلى الحرم القدسي الشريف، وليس بالضرورة إعلان متى سأذهب"، وفق ما نقلت عنه القناة "12" العبرية.