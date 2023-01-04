عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

آسف يا ملك.. نادل يثير ضحك تشارلز الثالث بعد اصطدامه به |تفاصيل

الملك تشارلز
الملك تشارلز

أثار نادل، ضحك الملك البريطاني تشارلز الثالث ورفاقه عندما اعتذر بشدة له لكن بقوله "آسف يا ملك" بدلاً من "جلالتك".

وحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، جاء ذلك قبل سفر الملك تشارلز إلى ساندرينجهام في نورفولك، حيث أمضى عيد الميلاد مع بقية أفراد العائلة المالكة.

وقال أحد أصدقاء الملك تشارلز لصحيفة “ديلي ميل” “حضر الملك وزوجته كاميلا حفلًا في حانة مايفير، وكان على الرجل أن يحمل صينية كبيرة من المقبلات من المطبخ، حيث فتح الباب باستخدام ظهره، نظرًا لحملة الصينية الثقيلة ليصطدم بشخص ما”.

وأضاف "عندما استدار ورأى أنه الملك. صُدم فقال: آسف يا ملك".

وأشار "أخبره رئيسه في وقت لاحق أن الملك وجد الأمر مضحكًا حقًا وكانت هذه هي المرة الأولى التي يطلق فيها عليه لقب الملك"، حيث يجب أن يتم دعوته وندائه بـ "يا صاحب الجلالة".

يذكر أنه في الأشهر المقبلة، ستتكثف الاستعدادات لتتويج الملك تشارلز في وستمنستر أبي يوم السبت الموافق 6 مايو.

وسيكون هذا أول تتويج لعاهل بريطاني في حياته ، حيث تحكم والدته لمدة 70 عامًا بعد تتويجها ملكة في عام 1952.

وكانت بريطانيا، أعلنت في وقت سابق أن المملكة المتحدة ستشهد يوم عطلة رسمية بمناسبة تتويج الملك تشارلز الثالث في مايو المقبل.

وحسب وكالة “فرانس برس”، قالت رئاسة الوزراء البريطانية في بيان صادر عنها إن يوم العطلة سيكون في الثامن من مايو، بعد يومين من الحفل الذي سينظم في دير ويستمنستر.

ونقل البيان عن رئيس الوزراء ريشي سوناك قوله: "تتويج ملك جديد هو لحظة فريدة لبلادنا"، معربا عن أمله في أن يكرم الشعب "تشارلز الثالث عبر المشاركة في الفعاليات على المستويين المحلي والوطني في كافة أنحاء البلاد".

الملك البريطاني تشارلز الثالث تشارلز الثالث العائلة المالكة المملكة المتحدة تشارلز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجرام يخسر 260 جنيها.. انهيار سعر الذهب اليوم فى مصر

بعد التنمر عليها.. رامي رضوان: بنتي زي القمر وكلام الناس ملوش قيمة

هاجموا والدها وتنمروا عليها.. ما قصة إبنة عمرو السولية ؟

أخيرًا لبست العباية.. مفاجأة الظهور الأول لجورجينا صديقة رونالدو في السعودية

بعد القبض عليها.. بلوجر شهيرة تواجه عقوبة الإعدام

خط النهاية.. نقطة فاصلة لرحيل محمد صلاح عن ليفربول

مفاجأة.. تفاصيل القبض على عازف الأورج محمد عبدالسلام بعد أيام من إيقافه

بقيمة 180 ألف جنيه.. كواليس القبض على بلوجر وتاجر مخدرات التجمع الخامس

ترشيحاتنا

الشرطة التركية تنقذ إسطنبول من تفجير جديد .. تفاصيل

عاجل.. وصول صفقة الأهلي الجديدة إلى القاهرة

تعليق مثير من رضا عبد العال على أداء فيريرا وشيكابالا

الثلوج تزين جبال اللوز في السعودية .. فيديو وصور

بسبب فرجاني ساسي.. مرتضى منصور يهاجم أمين عمر مجددًا

قتلت أمها مع عشيقها.. جنايات بورسعيد تحاكم المتهمة مع عشيقها الطفل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عفش مغشوش.. بيع أثاث بـ 3 آلاف جنيه والخشب "كارتون مضغوط"

رخيصة جدا .. وصفة طبيعية لعلاج القولون وتطهيره

خطة ريجيم سريعة هتخلصك من دهون البطن العنيدة في 14 يوما فقط

متستهونش بيه .. مخاطر إهمال علاج الضغط المرتفع

فيديو

غرق مدينة براني .. سيول وأمطار غزيرة بمحافظة مرسى مطروح |فيديوجراف

العليا لمكافحة كورونا تكشف حقيقة عودة المتحور الجديد.. شاهد

زيادة جديدة في الأجور.. مفاجآت سارة للمواطنين بعد شهر رمضان

القبض على شيرين وحسام حبيب في لبنان والتحقيق معهما | اعرف السبب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

لمعارضي توثيق الطلاق.. أين المشكلة؟

عبد المعطى أحمد

عيد ميلاد مجيد لأقباط مصر

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان 13

أحمد نجم

عام جديد بفكر أفضل

المستشار أسـامة الصعيدي

المفتاح والسر فى العام الجديد

إلهام أبو الفتح

يا رب.. 2023 سنة سعيدة

الدكتور محمد داود

كيف نستشرف المستقبل لعام جديد؟!

النائبة عفاف زهران

قرارات البنك المركزي والممارسات غير المشروعة على الدولار

اﻟﻤﺰﻳﺪ