آسف يا ملك.. نادل يثير ضحك تشارلز الثالث بعد اصطدامه به |تفاصيل

أثار نادل، ضحك الملك البريطاني تشارلز الثالث ورفاقه عندما اعتذر بشدة له لكن بقوله "آسف يا ملك" بدلاً من "جلالتك".

وحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، جاء ذلك قبل سفر الملك تشارلز إلى ساندرينجهام في نورفولك، حيث أمضى عيد الميلاد مع بقية أفراد العائلة المالكة.

وقال أحد أصدقاء الملك تشارلز لصحيفة “ديلي ميل” “حضر الملك وزوجته كاميلا حفلًا في حانة مايفير، وكان على الرجل أن يحمل صينية كبيرة من المقبلات من المطبخ، حيث فتح الباب باستخدام ظهره، نظرًا لحملة الصينية الثقيلة ليصطدم بشخص ما”.

وأضاف "عندما استدار ورأى أنه الملك. صُدم فقال: آسف يا ملك".

وأشار "أخبره رئيسه في وقت لاحق أن الملك وجد الأمر مضحكًا حقًا وكانت هذه هي المرة الأولى التي يطلق فيها عليه لقب الملك"، حيث يجب أن يتم دعوته وندائه بـ "يا صاحب الجلالة".

يذكر أنه في الأشهر المقبلة، ستتكثف الاستعدادات لتتويج الملك تشارلز في وستمنستر أبي يوم السبت الموافق 6 مايو.

وسيكون هذا أول تتويج لعاهل بريطاني في حياته ، حيث تحكم والدته لمدة 70 عامًا بعد تتويجها ملكة في عام 1952.

وكانت بريطانيا، أعلنت في وقت سابق أن المملكة المتحدة ستشهد يوم عطلة رسمية بمناسبة تتويج الملك تشارلز الثالث في مايو المقبل.

وحسب وكالة “فرانس برس”، قالت رئاسة الوزراء البريطانية في بيان صادر عنها إن يوم العطلة سيكون في الثامن من مايو، بعد يومين من الحفل الذي سينظم في دير ويستمنستر.

ونقل البيان عن رئيس الوزراء ريشي سوناك قوله: "تتويج ملك جديد هو لحظة فريدة لبلادنا"، معربا عن أمله في أن يكرم الشعب "تشارلز الثالث عبر المشاركة في الفعاليات على المستويين المحلي والوطني في كافة أنحاء البلاد".