ضياء السيد: نفسي أشوف ميسي بيلعب في الدوري المصري

قال ضياء السيد مدرب منتخب مصر السابق، إن البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي، سيتلقى دعمًا كبيرًا من زملائه في المباريات من أجل تسجيل الأهداف.

وأضاف ضياء السيد، خلال لقاء مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أنه إذا كان بإمكانه أن يلعب نجم عالمي في الدوري المصري، سيحتار الأرجنتيني ليونيل ميسي.

تعليق ضياء السيد على انتقال رونالدو للنصر

وأوضح ضياء السيد، أن قدوم كريستيانو رونالدو إلى النصر، سيفتح الطريق نحو تواجد لاعبيين عالميين بالدوري السعودي في الفترة المقبلة.

وأكد ضياء السيد أن انتقال كريستيانو رونالدو، نقلة كبيرة في الدوري السعودي، خاصة وأنه أهم لاعبي العالم على الإطلاق.