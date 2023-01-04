صفقة رونالدو للنصر السعودي تُهدد صدارة الأهلي .. تفاصيل

أكد الناقد الرياضي وليد الحديدي، أن حفل تقديم كريستيانو رونالدو كلاعب جديد لنادي النصر السعودي كان رائعًا وفاق كل التوقعات، والنجم البرتغالي سيكون واجهة للسعودية.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "رونالدو سيحصل على 83 مليون يورو سنويًا من خزينة النصر، وباقي المبالغ من الرعاة، وهو مكسب كبير للكرة السعودية".

وأضاف: "الحفل الخاص لتقديم رونالدو كان تسويق للمملكة، وليس لأي رعاة آخرين".

صفقة رونالدو تهدد الأهلي

وأكمل: "انتقال رونالدو للنصر يهد صدارة الاهلي لعرش الاكثر تفاعلا عبر السوشيال ميديا، ومنذ الاعلان عن انتقال رونالدو وصل حساب النصر على انستجرام إلى 8.4 مليون متابع، ليقترب كثيرًا من النادي الأهلي الذي يصل إلى 9 مليون متابع، والزيادة الكبيرة للفريق السعودي كانت عبر انستجرام أما تويتر فهناك زيادة طفيفة مع الفيس بوك".

وزاد: "الأهلي كان الأول في المتابعة عبر السوشيال والثاني يأتي الهلال السعودي، والمركز الثالث يأتي الزمالك، وهناك فارق كبير بين القطبين في اعداد المتابعين على السوشيال ميديا".

وأردف: "هناك أحاديث تتردد أن رونالدو قد ينتقل لنادي نيوكاسل الانجليزي حال صعوده لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل".

وتابع الحديدي: "صديق رونالدو كان وكيله في صفقة انضمامه لنادي النصر، وحصل على 30 مليون يورو".

وأتم: "رونالدو سيحصل على نفس مكافآت زملائه في النصر، وهناك أحاديث في السعودية أن كريستيانو كان سينضم للهلال لولا ايقافه عن القيد".