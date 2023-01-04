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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد خالد عبد الفتاح.. الأهلي يطلب لاعبا جديدا من سموحة

صدى البلد

أكد محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة، أن النادي الأهلي طلب التعاقد مع صديق إيجولا جناح الفريق السكندري، خلال شهر يناير الجاري، لكنه تمسك باللاعب، مشيرًا إلى أن الزمالك لم يطلب ضمه.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "لن اسمح برحيل صديق إيجولا، والأهلي طلب ضمه، واعتذرت للكابتن الخطيب في الوقت الحالي عن رحيله لأنه ليس له بديل، وفي نهاية الموسم لو الأهلي يريده سنبحث الأمر، وتلقينا عرضا سعوديًا آخر لضمه، واللاعب دوكو دودو أيضا تلقى عرضا ايضا من السعودية".

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موقف الزمالك من لاعب سموحة بعد طلب الأهلي

وأضاف: "الزمالك لم يطلب ضم صديق إيجولا، ومع نهاية الموسم سنبحث كافة العروض من القطبين، ولا امانع رحيله بشرط وجود عرض مالي جيد".

وتابع: "الزمالك لو دفع المليون جنيه يسترد محمود شبانة، وكان يدرس ضم أحمد حكم، لقد تحدث معي بعض الوكلاء حول انتقاله للأبيض، لكن ارفض أيضا رحيله".

وختم: "نسعى لضم مهاجم آخر مع حسام حسن، ونريد ضم مساك وديفيندر ولاعب في الوسط، نستهدف ضم 6 لاعبين في شهر يناير".

الأهلى الخطيب إيجولا الزمالك السعودية

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