فرج عامر يكشف مفاجآت بشأن ضم صفقات من الأهلي

كشف فرج عامر رئيس نادى سموحة أن خالد عبد الفتاح لاعب الفريق السكندري انتقل الى فريق الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية لمدة 6 أشهر و يوجد بند بأحقية الشراء مقابل 10 مليون جنية .

فرج عامر عقب ضم زياد طارق و حسام حسن من الأهلي : هناك لاعبين اخرين سوف نضمهم و نتائج فريق سموحة هذا الموسم غير مرضيه

وأوضح فرج عامر خلال مداخلة هاتفية لبرنامج ملعب البلدوزر المذاع على قناة الشمس الذى يقدمه مجدى عبد الغنى ان هناك صفقات أخرى سوف تكون من لاعبي فريق الأهلي حيث تم التفاوض على ضم كل من رامى ربيعة وعمار حمدى و لم يتم الرد عليهم حتى الان للموافقة على انتقالهم و ننتظر رأى السويسرى كولر المدير الفنى للفريق الأحمر و أحمد نبيل " كوكا " تم الرفض بسبب حاجة الجهاز الفنى للاعب .

وأشار فرج عامر ان نتائج فريق سموحة خلال هذا الموسم غير مرضية و لكن طارق العشرى المدير الفنى يقوم بدورة كاملا مع الفريق و سوف أقوم بدعم الفريق بـ6 صفقات خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.