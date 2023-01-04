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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

وزير الأوقاف: انتهاك حرمة المسجد الأقصى يسهم في علو صوت جماعات التطرف

صدى البلد

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ، أن انتهاك حرمة المسجد الأقصى بالاقتحامات الاستفزازية خطر داهم على الأمن والسلام العالمي واستفزاز كبير لمشاعر المسلمين يسهم في علو صوت جماعات التطرف في وقت العالم أحوج ما يكون إلى صوت الحكمة والعقل لا مزيد من الصراع وعلى عقلائه ومؤسساته الدولية لجم جماح هذا التطرف قبل فوات الأوان.

ثم اختتم الوزير تصريحه عبر صفحته الرسمية بالفيس بوك بالدعاء للأقصى قائلا: “ اللهم احفظ الأقصى من إثم الآثمين واعتداء المعتدين ” .

 

من ناحية أخرى أطلقت وزارة الأوقاف، مشروع صكوك الإطعام من الأوقاف لعام 2023م ، بقيمة 300 جنيه للصك، حيث تذهب قيمة الصك كاملة في صورة لحوم توزع على الأسر الأولى بالرعاية على مستوى محافظات الجمهورية.


جدير بالذكر أن إخراج هذا الصك يجوز من الزكاة والصدقات على حد سواء، وذلك على الحسابات البنكية التالية :
‏البنك المركزي حساب رقم : 2 / 22222 / 450 /9
‏بنك مصر حساب رقم : 1400001009999999
‏البنك الأهلي حساب رقم : 0013070465285400014
‏البنك الزراعي المصري حساب رقم : 919002000155711006
‏البريد المصري حساب رقم : 0163600034039818
‏كما يمكن التبرع من خلال خدمة فوري دهب.

محمد مختار جمعة وزير الاوقاف المسجد الأقصى جماعات التطرف صكوك الإطعام الأوقاف

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